“Rally move” a sauvé Robert Kubica après l’affrontement avec Yuki Tsunoda

Robert Kubica a exécuté un “mouvement de style rallye” pour se remettre d’un incident de qualification de sprint au cours duquel il a été sévèrement qualifié d'”idiot” par Yuki Tsunoda.

Le Polonais, un ancien concurrent du Championnat du monde des rallyes, remplace Kimi Raikkonen dans l’équipe Alfa Romeo pour la deuxième course consécutive au Grand Prix d’Italie, le vétéran sur le point de prendre sa retraite s’isolant à la maison après un test COVID-19 positif.

Lors des qualifications de sprint à Monza, Kubica a admis qu’il avait pris un mauvais départ mais qu’il récupérait bien dans le premier tour lorsqu’il a heurté Tsunoda à la deuxième chicane et a filé dans le gravier.

“Il m’a percuté”, a déclaré Tsunoda sur la radio de l’équipe AlphaTauri. “Il m’a foutu en l’air. Idiot. **** à Kubica. Idiot.”

Les commissaires n’ont cependant rien fait et bien que Kubica ait d’abord pensé qu’il était échoué dans les graviers, il a réussi à dégager la voiture et a rattrapé le peloton alors que la Safety Car avait été déployée suite à la chute de Pierre Gasly quelques virages plus tôt.

Kubica a ensuite dépassé Mick Schumacher et prendra également le départ de la course avec Gasly et Valtteri Bottas derrière lui, ce dernier en raison de pénalités moteur malgré sa victoire en qualifications au sprint.

Solide performance d’Antonio, se mettant en bonne position pour demain. Robert gagne une place après un départ mouvementé. ?? GIO P8

KUB 👉🏻 P18#ItalianGP pic.twitter.com/R0zXL2BaiF – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 11 septembre 2021

“Cela a très mal commencé”, a déclaré Kubica aux journalistes. « Je ne sais pas ce qui s’est passé au début. J’ai probablement fait quelque chose de mal mais je n’ai pas réussi à m’éloigner complètement. J’ai perdu beaucoup de mètres.

« Mais cela m’a donné un bon aperçu de ce qui se passait et je me suis très bien placé dans la première chicane, où j’ai gagné une ou deux positions.

« Ensuite, j’ai fait un mouvement de style rallye dans la deuxième chicane où j’ai gagné deux positions. J’ai réussi à me frayer un chemin au milieu des autres voitures.

“Mais ensuite j’ai été touché par Tsunoda, alors je suis resté coincé, et quand j’étais presque en train d’éteindre tout, j’ai dit ‘Eh bien, je vais essayer un peu mon expérience de rallye’ et essayer une autre fois de sortir du gravier. Ne me demande pas comment mais j’ai réussi [to].

« Malheureusement, plus tard dans la course, j’ai eu un survirage massif dans les virages à droite et je n’ai pas compris pourquoi. Ensuite, quand j’ai sauté de la voiture, j’ai compris que j’avais un plancher arrière endommagé à cause de l’impact avec Tsunoda, ce qui explique les problèmes d’équilibre.

Tsunoda n’a pas répété sa critique personnelle de Kubica après les qualifications du sprint, mais a clairement estimé que le vainqueur du Grand Prix du Canada 2008 était en faute.

Le rookie japonais a déclaré : « J’ai gagné quelques positions jusqu’au virage 4. Kubica était à l’intérieur au virage 4 et il n’a laissé aucun espace au virage 5. Nous nous sommes heurtés et mon aileron avant s’est cassé.

« Je n’avais pas d’espace du tout. C’est dommage. Le rythme semblait correct, c’est juste dommage que j’aie eu une collision dans le premier tour.

«Je vais continuer à pousser pour obtenir des points. Ce sera difficile, mais j’espère pouvoir marquer des points.