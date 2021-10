Rallye Bitcoin actuel entraîné par les baleines, aucune grande position courte n’a encore été liquidée: analyste

Le prix du Bitcoin a grimpé à 60 000 $ aujourd’hui pour la première fois depuis avril. Le PDG d’une société d’analyse de données bien connue a révélé que le mouvement a été largement motivé par les baleines et qu’il n’y a pas encore eu de grandes liquidations à court terme.

C’est un monde de baleines

Bitcoin a touché 60 000 $ pour la première fois depuis le 18 avril aujourd’hui. Le zoom arrière montre un rallye considérable. La crypto-monnaie a augmenté de 25% au cours des 30 derniers jours. Il est également en hausse de 100 % depuis le krach inférieur à 30 000 $ en juillet.

Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, une société d’analyse et de recherche de données bien connue dans l’industrie, a commenté la question. Il a souligné que le rallye a été principalement alimenté par les baleines et que nous n’avons pas encore vu de « grandes positions courtes liquidées ».

Ce rallye a été motivé par l’achat de baleines, et non par une courte pression. Les ordres d’achat massifs de BTC sur les bourses de produits dérivés ne proviennent pas de courtes liquidations. Cela indique: 1/ Il n’y a pas de grosses positions short liquidées à ce jour, 2/ Les baleines ont pris des positions longues depuis le creux.

Pour clarifier, un short squeeze est un événement où le prix d’un actif augmente de façon exponentielle car les positions courtes à effet de levier sont liquidées (squeezed). Cela crée un effet boule de neige où plus le prix monte, plus les shorts sont essuyés, augmentant encore plus le prix.

Au-delà de ce qui précède, le fait qu’il n’y ait pas de liquidations majeures sur les positions courtes pourrait également avoir d’autres implications. Les données de Bybt révèlent qu’au cours des dernières 24 heures, 150 millions de dollars de courts métrages ont été effacés, ce qui, en effet, n’est pas si important.

Le graphique ci-dessous révèle le nombre de shorts Bitcoin sur Bitfinex.

Short BTC sur Bitfinex. Source : TradingView

Cela pourrait également suggérer qu’il y a de la confiance dans le rallye actuel. Étant donné qu’il n’y a pas de pression considérable provenant des métriques en chaîne, cela pourrait valider davantage la course et peut-être la propulser encore plus haut.

Les HODLers vont HODL

Comme CryptoPotato l’a récemment signalé, plus de 85% de l’offre totale en circulation de Bitcoin n’a pas bougé depuis plus de trois mois. Cela signifie que les HODLers ont confiance dans la crypto-monnaie et ne montrent aucun signe de vente pour l’instant.

Dans notre dernière analyse des prix du Bitcoin, nous avons parlé des informations actuellement disponibles sur la chaîne et de ce que cela signifie pour BTC à court et moyen terme.

Il y a eu des signes de distribution légère alors que le prix atteint ces sommets de plusieurs mois, mais cela est attendu, et nous en avons longuement discuté dans nos analyses précédentes. Cela pourrait poser de légers défis à court terme, car les investisseurs qui ont acheté entre 55 000 $ et 58 000 $ pourraient chercher à atteindre le seuil de rentabilité.

Pourtant, il est important de noter que les métriques en chaîne restent fermement haussières alors que la plupart des groupes HODLers continuent de s’accumuler.

