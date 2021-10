Rallye Bitcoin: le roi de la crypto dépasse la barre des 57 000 $ pour la première fois en cinq mois

Bitcoin se négociait à 57 481 $, en hausse de 4,28% sur une période de 24 heures, avec une capitalisation boursière de 1,08 billion de dollars, au moment du dépôt de ce rapport. Image représentative

La reprise du prix des Bitcoins du 30 septembre 2021 à la semaine dernière s’est encore accentuée lundi pour franchir la barre des 57 000 $ pour la première fois en cinq mois, ont montré les données de CoinMarketCap. Bitcoin avait atteint pour la dernière fois le niveau de prix de 57 000 $ le 10 mai 2021, après quoi il est tombé à moins de 30 000 $ en juillet. Le roi de la crypto s’est rétabli avant de faire face à une résistance à 52 000 $ et dépasse maintenant la résistance de 56 000 $. Bitcoin est en hausse d’environ 14% au cours de la semaine dernière et selon les données de CoinDesk et voit une résistance entre 58 000 et 60 000 $. Bitcoin se négociait à 57 481 $, en hausse de 4,28% sur une période de 24 heures, avec une capitalisation boursière de 1,08 billion de dollars tandis qu’Ethereum s’élevait à 3 601 $, en hausse de 1,29%, avec une capitalisation boursière de 423 milliards de dollars, au moment du dépôt de ce rapport. .

« Bitcoin a déjà touché cette marque et continuera de le faire à l’avenir. C’est ainsi que fonctionnent les cryptos. Ce qui est plus important, c’est que les investisseurs réagissent avec maturité. Ils sont moins gourmands et plus logiques dans leur approche. Cela signifie qu’il n’y a pas d’achat ou de vente de panique et donc pas de baisse volatile. La course haussière de Bitcoin 2021 a commencé et elle se terminera sur une note positive d’ici la fin de l’année. C’est bon pour l’avenir des cryptos », a déclaré à Financial Express Online Vikram R Singh, PDG de la société de solutions blockchain Antier Solutions.

Lisez aussi: Crypto country: l’Inde parmi les 10 pays les plus conscients et les plus intéressés par les crypto-monnaies, selon un rapport

Au cours de la semaine dernière, alors que Bitcoin a enregistré une hausse de prix de près de 21%, Ethereum a enregistré un bond de 7,8%. Les autres sauts significatifs dans le top 10 des crypto-monnaies ont été de 12,5% par XRP, 13,4% par Polkadot, 215% par Shiba Inu, 51% par Fantom, 29% par Mdex, etc. En revanche, Solana a chuté de 10 %, Terra de 15 %, Avalanche de près de 14 %, etc., au moment du dépôt de ce rapport basé sur les données de CoinMarketCap.

Bitcoin devrait terminer 2021 à 66 284 $ et d’ici décembre 2030, il devrait atteindre 4 287 591 $, mais « la moyenne est faussée par des valeurs aberrantes – lorsque nous regardons la prévision de prix médian, la prévision de prix de 2030 descend à 470 000 $ », selon une enquête auprès d’experts en cryptographie publiée le mois de juillet par la plateforme britannique de finances personnelles Finder.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

