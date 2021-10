Rallye des Red Sox 9e, sur le point de décrocher une place de wild card

in

Christian Vázquez a triplé à domicile le point de bris d’égalité en neuvième manche et les Red Sox de Boston se sont rapprochés d’une place en séries éliminatoires avec une victoire de 5-3 sur les Nationals de Washington samedi.

Boston est à égalité avec les Yankees pour la meilleure wild card AL entrant dans la dernière journée de la saison régulière. Les Red Sox enverront l’as Chris Sale au monticule dimanche ayant besoin d’une victoire pour décrocher un billet pour les séries éliminatoires. S’ils gagnent, ils organiseront le match avec joker de mardi, quel que soit le résultat de New York, car Boston a remporté la série de la saison 10-9.

“Nous savons ce que cela signifie si nous gagnons”, a déclaré le manager de Boston Alex Cora.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Si les Red Sox perdent dimanche, ils seront toujours assurés de participer à un match de bris d’égalité lundi. Les Red Sox ont un match d’avance sur Toronto et 1 1/2 d’avance sur Seattle, les Mariners étant prêts à affronter les Angels samedi soir.

“Effort total de l’équipe”, a déclaré Cora. “Ce n’était pas facile. … Cela n’a pas été facile toute la saison.”

Tanner Houck a lancé cinq manches parfaites, en retirant huit sur des prises, mais Washington a égalé à 1 en huitième manche sur la longue volée de sacrifice de Juan Soto chargée de bases pour centrer Austin Davis (1-2).

JD Martinez a commencé le neuvième avec un but sur balles pour Boston, et Vázquez a percé un ballon pour le plus proche Tanner Rainey (1-3) qui a facilement marqué le coureur de pincement José Iglesias pour une avance de 2-1 avec deux retraits. Travis Shaw a marqué pour conduire à Vázquez, puis Kiké Hernández a marqué dans l’enclos des releveurs de Boston contre Mason Thompson pour porter l’avance à 5-1.

Andrew Stevenson de Washington a frappé un circuit de deux points au neuvième avant que Hansel Robles ne termine le match pour son 14e arrêt.

Les Nationals ont rempli les buts avec un retrait au huitième après que le voltigeur de centre Hunter Renfroe ait perdu un ballon au crépuscule, menant à un doublé, et Adam Ottavino en a marqué deux. Soto a frappé une balle montante au centre profond pour l’égaler, mais Josh Bell a suivi avec un alignement doux pour mettre fin à la menace.

Soto a déclaré qu’il pensait que Davis était “chanceux” que le ballon était un retrait au lieu d’un grand chelem. Soto a également déclaré que Davis “parlait de déchets” pendant l’at-bat.

Le 36e circuit de la saison de Rafael Devers a donné l’avantage à Boston 1-0 en quatrième. Devers a frappé Rainey avec les buts chargés et deux retirés au huitième.

Houck a parcouru l’alignement des Nationals, n’ayant besoin que de 53 lancers pour retirer huit des 15 retraits consécutifs qu’il a enregistrés. Washington a frappé une balle dans le champ intérieur avant que Houck ne soit relevé pour le frappeur de pincement Christian Arroyo au sixième.

Houck, une recrue de 25 ans, a lancé 90 lancers à deux reprises parmi ses 13 départs cette saison. Les deux sont arrivés fin août. Il n’avait pas lancé plus de 42 lancers lors de ses trois dernières apparitions, toutes en relief.

Avant le match, Cora a déclaré qu’il n’y avait aucune limite pour Houck, qui a lancé cinq manches trois fois plus tôt cette saison. Il a participé une fois à la sixième, le 29 août.

“Je n’ai pas du tout lutté”, a déclaré Cora à propos de la décision de retirer Houck. “(samedi) en fait, le plan était de voir où était Soto et de voir où nous allions. Il a fait un travail incroyable.”

“Je préférerais de loin que cette équipe remporte une victoire et continue d’aller de l’avant”, a déclaré Houck à propos de la décision.

Le simple de Gerardo Parra en sixième contre Garrett Richards a produit le premier buteur des Nationals. Washington a chargé les buts avec deux retraits au septième contre Ryan Brasier, qui lançait pour la quatrième journée consécutive, avant que Jordy Mercer ne soit retiré pour tenter de mettre fin à la menace. Mercer a été expulsé pour avoir contesté l’appel de l’arbitre du marbre Phil Cuzzi.

Le partant de Washington Josiah Gray a lancé six manches, en a retiré sept sur des prises et a accordé un point.

ENTRAÎNEUR DE PITCHING NATS DE RETOUR

Le manager des Nationals Davey Martinez a déclaré samedi que l’entraîneur des lanceurs Jim Hickey, que Washington a embauché pendant l’intersaison 2020, reviendra pour la saison 2022. Hickey et Martinez avaient déjà eu une relation en travaillant ensemble à Tampa Bay de 2008 à 2014. Les Nationaux sont entrés en jeu le samedi 24 dans l’équipe ERA.

SALLE DES FORMATEURS

Nationaux : P Josh Rogers (claquage des ischio-jambiers) a été placé sur la liste des blessés des 10 jours samedi. OF Parra (genou) a été activé pour prendre la place de Rogers.

Red Sox : RHP Garrett Whitlock (souche pectorale droite) n’a pas été activé samedi après avoir lancé une séance d’enclos des releveurs vendredi. Whitlock pourrait être activé dimanche en fonction de la façon dont il récupère, selon Cora.

SUIVANT

Sale (5-1, 2,90 ERA) effectuera son neuvième départ de la saison en finale après avoir raté la majeure partie de l’année à la suite d’une opération de Tommy John. RHP Joan Adon sera appelé par Washington pour faire ses débuts dans les ligues majeures après avoir passé la majeure partie de la saison à High-A Wilmington.