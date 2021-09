Ralph Lauren Corp. recevra l’œuvre de toute une vie en livrant du bien – WWD

Ralph Lauren Corp. recevra le Lifetime Achievement Award de Delivering Good, l’organisation à but non lucratif qui fournit aux personnes touchées par la pauvreté et la tragédie de nouvelles marchandises données par les détaillants et les fabricants.

L’organisation honorera le soutien de Lauren à des causes importantes depuis des décennies. Il sera présenté lors du dîner et du programme annuel de collecte de fonds de l’organisation à but non lucratif au Ziegfeld Ballroom à New York le 3 novembre.

En outre, Delivering Good a déclaré que SAP recevra son premier prix de l’innovation, reconnaissant son leadership à l’appui de la mission de l’organisation.

« Ralph Lauren a été un exemple extraordinaire de leadership et de générosité dans le secteur de la vente au détail et dans le monde, et SAP a fourni des solutions logicielles leaders du marché aux plus grandes entreprises du monde ainsi que Delivering Good », a déclaré Andrea Weiss, présidente de Delivering Good. « Les efforts de ces deux entreprises en font une source d’inspiration pour beaucoup d’entre nous. »

Lauren est reconnue pour les nombreuses initiatives philanthropiques que l’entreprise a soutenues au fil des ans grâce au bénévolat des employés et en soutenant diverses causes telles que les soins et la prévention du cancer, la promotion des problèmes sociaux et la protection de l’environnement.

« C’est une leçon d’humilité de recevoir ce Lifetime Achievement Award au nom de l’entreprise », a déclaré David Lauren, directeur de la marque et de l’innovation et vice-président du conseil d’administration de Ralph Lauren. « Chez Ralph Lauren, notre objectif est d’inspirer le rêve d’une vie meilleure, et nos équipes s’efforcent toujours de refléter cet objectif et nos valeurs dans le travail que nous accomplissons dans les communautés qui nous entourent et les causes que nous soutenons. Nous sommes fiers d’être un partenaire de longue date de Delivering Good et de les soutenir dans leur mission d’avoir un impact positif sur la vie des familles et des individus.

SAP a développé une plate-forme technologique qui peut faire correspondre les plus de 800 partenaires communautaires locaux de Delivering Good avec des entreprises et des organisations qui souhaitent avoir un impact caritatif aux États-Unis et au Canada.

Delivering Good honorera également les récipiendaires de ses prix Vanguard et Impact lors de la célébration annuelle de cette année. Ces lauréats seront dévoilés sous peu.