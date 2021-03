Ralph Lauren fixe la date du prochain défilé avec Janelle Monáe – WWD

Ralph Lauren présentera son prochain défilé avec l’aide de la muse Janelle Monáe.

Intitulée «Tout ou rien du tout», l’expérience numérique immersive est prévue pour le 25 mars à 19 h HAE, utilisant l’amour du créateur pour le cinéma, la musique et un peu de magie technologique pour mettre en valeur le printemps 2021.

L’événement sera diffusé sur le site Web de la marque et mettra en vedette la collection Ralph Lauren pour femmes et la ligne Purple Label pour hommes, ainsi qu’une performance de Monáe, qui a fait tomber la maison lors du défilé sur le thème Ralph’s Club du créateur en septembre 2019 au centre-ville de Manhattan, sa dernière présentation de piste.

Celui-ci promet d’être de la même manière cinématographique, uniquement avec des invités invités à en faire l’expérience depuis chez eux, ainsi qu’à acheter les collections à voir maintenant sur le même écran.

Lauren a certainement la vision et les images dont il faut tirer pour la spéciale, s’il prend une direction similaire à celle de Giorgio Armani, qui en septembre 2020 a transformé son défilé de mode en divertissement télévisé aux heures de grande écoute en Italie, offrant également aux téléspectateurs un aperçu de sa carrière dans la mode et culture pop à travers un documentaire de 20 minutes.

Lauren a été présentée dans le documentaire de HBO «Very Ralph» en 2019, qui présentait des interviews avec Hillary Clinton, Karl Lagerfeld, Martha Stewart, Ken Burns et Kanye West. Il a souvent parlé de l’influence d’Hollywood, en particulier des films des années 30 et 40 qu’il regardait enfant, et il a eu son propre impact sur le cinéma, à travers des costumes pour «The Great Gatsby» et «Annie Hall», et des rouges mémorables dessins de tapis pour Monáe, Gwyneth Paltrow et plus encore. Il a même fait une apparition sur « Friends ».

La marque a également innové en s’associant au cinéma et à la télévision ces dernières années, en lançant une collection Lauren by Ralph Lauren inspirée du film «Wonder Woman 1984» et en concluant un contrat de placement de produit Polo Ralph Lauren avec l’émission Netflix en espagnol «Elite »Qui avait les personnages adolescents modéliser les vêtements à l’écran et dans une campagne publicitaire.

Lauren a même laissé la porte ouverte à la réalisation de son propre long métrage un jour, disant au Hollywood Reporter qu’il avait toujours voulu faire un film sur les Bentley Boys, un groupe de passionnés de voitures de course britanniques.

Le spectacle immersif suit l’accent accru de la société sur le marketing numérique; Ralph Lauren a ouvert des vitrines numériques semblables à «entrer dans un film» pendant la saison des vacances 2020, et s’est associé à Snapchat sur un programme «Scan the Polo Pony» qui a débloqué des expériences de réalité augmentée. Attendez-vous à quelque chose de similaire sur le front de la technologie pour le 25 mars.

Lauren n’a pas participé à la Fashion Week de New York en février 2020 et a annulé le défilé qu’il avait prévu de présenter en avril 2020 à cause de la pandémie.

