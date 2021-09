Ralph Lauren lance la campagne d’automne à Milan – WWD

Ralph Lauren a fait le grand saut pour sa campagne publicitaire automne 2021.

Les collections femme et homme Purple Label ont été photographiées à Milan, l’un des lieux de prédilection du créateur.

“Il y a quelque chose à propos de Milan qui me touche – le romantisme des rues pavées sinueuses, la riche patine des façades anciennes et des balcons en fer forgé, le mystère des cours cachées et des petits cafés, le son des cloches marquant l’heure de la journée et un chemin de vie qui évolue à un rythme légèrement plus lent et plus personnel », a-t-il déclaré. “Ce sont les éléments tissés ensemble qui ont inspiré le caractère particulier, l’élégance et le charme sophistiqué de mes collections d’automne pour femmes et hommes – une tradition moderne de style intemporel à célébrer aujourd’hui.”

Les images fixes et une vidéo de campagne ont été tournées dans les rues pavées de la ville et sont destinées à résumer l’esprit des collections à travers l’objectif du style de vie milanais. Les collections de la saison célèbrent l’influence de la ville dans la haute couture à travers un mélange de vêtements de sport modernes et de costumes traditionnels.

Looks de la campagne Purple Label.

De plus, la campagne sert de lancement d’une nouvelle collection d’accessoires sous le nom de The Wellington Collection, qui s’inspire de l’héritage équestre de la marque. Il comprend des sacs à main pour femmes et pour hommes, des chaussures, des ceintures, de la petite maroquinerie, des montres et des bijoux.

La campagne est lancée aujourd’hui et sera présentée dans les médias imprimés et numériques du monde entier, ainsi que sur les plateformes numériques de Ralph Lauren.