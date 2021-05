Ralph Lauren lance un programme de polos personnalisés – WWD

Ralph Lauren prend encore plus au sérieux la personnalisation.

À partir d’aujourd’hui, la société lancera un programme de polos sur mesure qui permettra aux clients de créer leurs propres versions des polos emblématiques de la marque.

Ce n’est pas la première incursion de Ralph Lauren dans la personnalisation – il propose également des vestes compressibles, des pulls et des options de broderie sur des polos existants – mais c’est la première fois qu’un polo entier peut être tricoté sur commande.

«Nous explorons, recherchons et testons constamment des moyens innovants de créer de nouveaux produits qui sont frais, passionnants et expérientiels, et qui répondent aux besoins en constante évolution de nos consommateurs», a déclaré David Lauren, directeur de l’innovation et de la marque et vice-président du conseil d’administration. . «Nous avons connu un grand succès avec notre programme de personnalisation de pointe et avons développé l’un des programmes les plus avancés du marché aujourd’hui. Avec le polo fabriqué sur commande, nous avons pris notre produit le plus emblématique et donnons au consommateur la possibilité de le réinventer et de concevoir un produit entièrement personnalisé à partir de zéro, qui aura finalement des options de conception illimitées. Chaque produit individuel est fabriqué à la demande de manière plus durable lorsque la commande est passée, et ce modèle change la donne. Il a le potentiel de vraiment changer le paradigme de ce qui est possible en termes de fabrication du produit et de notre façon de penser l’inventaire en fonction de la demande des consommateurs – les possibilités sont infinies.

Les polos sont créés en utilisant la technologie du tricot plat pour une sensation de douceur et sont disponibles en six modèles et 24 combinaisons de couleurs. Les clients peuvent choisir leurs propres couleurs, créer des blocs de couleur du corps, des manches et du col et personnaliser les manches avec des lettres, des mots et des initiales.

Le programme de personnalisation sera disponible en ligne et des conceptions graphiques supplémentaires, des logos et des éditions limitées seront ajoutés dans les mois à venir, a indiqué la société.

En plus de permettre aux clients de concevoir personnellement leurs chemises, Made-to-Order Polo coche également la case de durabilité car il réduira l’inventaire des produits, permettra une exécution rapide et éliminera les démarques. Contrairement à la fabrication traditionnelle coupée-cousue où les motifs sont coupés au mètre et assemblés, chaque polo fabriqué sur commande est tricoté à la demande avec les pièces de panneau venant directement de la machine à tricoter, tricotées à la taille, un processus qui entraîne un gaspillage minimal. .

Afin de présenter le nouveau programme, Ralph Lauren lancera une campagne de marketing mondiale intitulée «World of Color», qui comprendra des expériences client et des activations numériques, y compris un objectif Snapchat Snap et un programme mettant en vedette des personnalités TikTok. Il y aura également un pop-up mobile expérientiel qui visitera des marchés clés aux États-Unis au cours des prochains mois.

Les magasins de détail Ralph Lauren et certains points de vente en gros lanceront également des expériences en magasin et des fenêtres contextuelles sur le thème de la couleur dans le monde entier.

Le polo fabriqué sur commande est disponible à l’achat exclusivement sur ralphlauren.com et se vendra 168 $. Ils seront livrés aux clients dans un délai de deux semaines.