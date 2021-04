Ralph Lauren poursuit l’ancien directeur de la chaussure pour un accord de non-concurrence – WWD

Ralph Lauren ne semble pas très heureux qu’un leader de ses divisions de chaussures et d’accessoires prenne un emploi chez la marque rivale Tory Burch.

La société poursuit Elise Schneider, selon les archives judiciaires de l’État déposées cette semaine, qui a passé 14 ans chez Ralph Lauren en tant que vice-présidente des chaussures et des accessoires. L’année dernière, elle a rejoint Tory Burch, où elle dirige désormais les chaussures pour la marque.

Mais Ralph Lauren affirme que cette décision est techniquement en violation d’une clause de non-concurrence de six mois dans son contrat de travail, car elle a quitté Ralph Lauren à la fin de février 2020 et a rejoint Tory Burch le mois suivant, une société prétendument répertoriée comme concurrent au titre du contrat de travail de Schneider. Et Ralph Lauren affirme qu’il a dû exiger la divulgation du nouvel employeur de Schneider par le biais d’une lettre légale.

«Sur la base du fait que la défenderesse a commencé à travailler chez Tory Burch moins de six mois après la date de sa démission, Ralph Lauren Corp. a déterminé qu’elle avait violé la non-concurrence et que la société exercerait ses droits en vertu des dispositions de récupération des accords,» la société a écrit dans sa plainte.

Bien que Ralph Lauren ne tente pas de mettre fin à l’emploi de Schneider chez Tory Burch, il exige qu’elle soit condamnée à payer à la société un peu moins de 80000 dollars pour la valeur des actions acquises qui lui ont été attribuées au cours de son travail avec Ralph Lauren. Elle affirme que le remboursement est une condition énoncée de son contrat de travail, au cas où elle violerait ses dispositions, y compris sa période de non-concurrence, ainsi que les accords de confidentialité et de non-sollicitation.

La société fonde la valeur des actions sur le cours de ses actions en mai 2019, lorsque les actions ont été acquises et que le prix de l’action était de 115,68 $. Actuellement, l’action Ralph Lauren oscille autour de 119 $ l’action.

«À ce jour, la défenderesse a refusé et n’a pas remboursé le montant de la récupération en violation de sa [restricted stock unit award] accords », a déclaré Ralph Lauren.

Schneider n’a pas pu être joint pour commenter, ni un représentant de Tory Burch, qui n’est pas un défendeur du procès, mais qui est son employeur actuel.

Ralph Lauren vit sa part de changement ces derniers temps, du personnel aux opérations. L’automne dernier, la société a réduit de 15% ses effectifs totaux, soit environ 3600 personnes, au milieu de la pandémie de coronavirus et prévoit de se concentrer davantage sur son activité numérique et de continuer à limiter ses investissements dans la vente au détail physique. La société a également récemment remplacé son directeur créatif d’agence interne et a perdu à la retraite son directeur de la création de vêtements pour femmes de longue date, vice-président senior et conseiller Buffy Birrittella après 50 ans dans l’entreprise.

