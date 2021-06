in

Cobra Kai La saison 4 est en route vers Netflix fin 2021 et, après la troisième saison, il y a de quoi être excité. Le prochain tournoi de karaté All Valley a des enjeux énormes, où l’équipe perdante sera forcée de s’éloigner du karaté pour toujours. Face à l’enjeu, Daniel LaRusso a décidé de s’allier à Johnny Lawrence, mais cela suffira-t-il à abattre John Kreese et ses impitoyables combattants Cobra Kai ?