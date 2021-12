Ralph Macchio ferme le camée spéculatif ‘Cobra Kai’ tout en suscitant l’espoir d’un autre

Ralph Macchio remet les pendules à l’heure en ce qui concerne les camées Cobra Kai. L’acteur de 60 ans est récemment apparu sur Jake’s Takes pour parler de la saison 4 de Cobra Kai, qui sortira le soir du Nouvel An. Il a parlé des rumeurs selon lesquelles Jackie Chan et Hilary Swank feraient des apparitions dans la série Netflix, ce qui n’arrivera probablement pas.

« Quiconque connaissait M. Miyagi et a interagi avec M. Miyago est un canon pour notre émission, pour le Cobra Kai Show », a déclaré Macchio lors de l’interview, selon Slash Film. Cela signifie que Chan ne sera probablement pas dans la série puisqu’il a joué une version de M. Miyagi dans le remake du film de 2010 The Karate Kid. Cependant, il y a une chance que Swank apparaisse dans la série puisqu’elle a des liens avec M. Miyagi, qui a été joué par feu Pat Morita.

« D’un autre côté, quelqu’un comme Julie Pierce, qui est le rôle d’Hilary Swank, connaissait Miyagi », a-t-il déclaré. « Donc, il y a toujours une chance pour cela. » Swank a joué le volet Pierce de la franchise The Karate Kid The Next Karate Kid en 1994. Julie était aux prises avec des problèmes de colère après la mort de ses parents dans un accident de voiture. M. Miyagi a aidé Julie à canaliser cette colère et à se défendre contre des hommes très dangereux.

Mais Swank pourrait-il vraiment faire une apparition dans Cobra Kai dans un avenir prévisible ? Dans une interview avec Cinema Blend l’année dernière, les créateurs de Cobra Kai ont révélé qu’ils « avaient parlé » de la venue de Julie Pierce à l’émission. « Dans notre salle d’écrivains, nous parlons littéralement de tous les personnages apparus dans le vers de Miyagi, il est donc évident que nous avons parlé de Julie Pierce », a déclaré le co-créateur de Cobra Kai, Jon Hurwitz. « Pour savoir si elle reviendra ou non dans la série, c’est quelque chose que vous devrez simplement attendre pour le savoir. »

Hurwitz a poursuivi en décrivant le travail de Swank dans The Next Karate Kid. « Nous pensons que les événements de ce film se sont produits… En termes de ce film, il a ses avantages et ses inconvénients », a-t-il déclaré. « L’une des choses qui est vraiment spéciale à ce sujet, c’est que c’est un travail très précoce pour Hilary Swank et elle est devenue l’une des grandes actrices d’Hollywood. Sa performance est excellente dans ce film et sa chimie avec Pat Morita est fantastique. «