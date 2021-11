Ralph Rangnick: l’ancien directeur sportif du RB Leipzig intéressé par le poste à Manchester United – Man United News And Transfer News

Ralph Rangnick aurait exprimé son intérêt à prendre la relève à Manchester United.

Les Diables rouges se retrouvent au plus bas, Ole Gunnar Solskjaer se battant désespérément pour sauver son emploi.

United a remporté trois de ses 10 derniers matchs, dont des défaites humiliantes contre Liverpool et Manchester City à Old Trafford.

Après un été à succès, les attentes étaient élevées et l’équipe n’a pas réussi à livrer jusqu’à présent.

À l’approche de la trêve internationale, Man Utd se retrouve à la sixième place, à neuf points du leader de la ligue Chelsea.

Selon Manchester Evening News, Solskjaer est en sursis et il existe une forte conviction que son limogeage est inévitable.

Avec Tottenham Hotspur nommant Antonio Conte comme manager, il n’y a pas de candidat évident pour remplacer le Norvégien.

Une bonne option serait d’opter pour un manager de transition jusqu’à la fin de la saison avant de faire venir un manager permanent.

L’ancien directeur sportif du RB Leipzig, Ralph Rangnick, serait la solution idéale aux problèmes à court et à long terme de United.

Rangnick est l’un des esprits les plus respectés du football mondial et a influencé le style de jeu de managers comme Jurgen Klopp, Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann.

Le joueur de 63 ans était un élément central du projet Red Bull, qui s’est avéré être l’un des plus réussis du football moderne.

Des talents de classe mondiale comme Joshua Kimmich, Sadio Mane, Timo Werner ont été recrutés par l’Allemand, qui a d’excellents antécédents dans le recrutement de joueurs et de managers.

Selon Christian Falk, Rangnick a montré un intérêt pour le travail de United.

Ralf Rangnick est toujours intéressé @ManUtd https://t.co/feY32efnmG – Christian Falk (@cfbayern) 6 novembre 2021

Dans une interview avec le Times en 2019, il a déclaré : « Depuis le départ de Sir Alex, ils (Man Utd) étaient sous-performants. Ils n’ont pas remporté le titre depuis son départ. Dans n’importe quel club, si vous ne pouvez pas recruter les bons joueurs, vous ne devriez au moins pas signer les mauvais.

«Vous avez des problèmes si vous faites cela dans une, deux ou trois fenêtres de transfert consécutives.

« Construire un club consiste à créer la bonne équipe en transférant les bons joueurs et en ayant un taux de réussite de plus de 50 % pour recruter les bons joueurs. Ensuite, vous devez avoir les meilleurs entraîneurs possibles pour développer ces joueurs. »

Comme palliatif jusqu’à l’été, l’Allemand serait un excellent choix en tant que manager de United.

Rangnick insufflerait de ce côté une philosophie définie et une identité claire.

À long terme, il améliorerait la stratégie de transfert du club et aiderait à recruter un nouveau manager.

La pause internationale donne au conseil d’administration de United suffisamment de temps pour réfléchir au candidat idéal pour faire avancer ce club.