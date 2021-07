Ralph Rucci est prêt pour son neuvième voyage à la couture – WWD

Après un test COVID-19 avant le voyage jeudi pour l’autoriser à voyager, Ralph Rucci semblait plus que prêt à prendre son envol pour Paris.

La présentation vidéo de lundi marquera son neuvième voyage à la couture. Rucci a déclaré: «Je suis tellement reconnaissant de participer et de travailler à nouveau dans la couture. C’est comme si nous étions sortis de ce brouillard, et que [sense of] où allons-nous et que va-t-il se passer ? Il n’y avait pratiquement pas eu d’activité pendant 14 mois et maintenant nous en sortons. Je savais que le réveil se produirait et heureusement, il se produit. Les clients commencent à appeler.

Le couturier s’est occupé de la voix off et apparaît dans le court-métrage, expliquant son processus de création, qui tire le rideau sur son métier. Le designer propose des idées telles que : « Vous n’avez pas besoin d’utiliser de décoration. La présence tranquille d’une personne dans le vêtement fait la déclaration.

Au cours de l’interview de jeudi, Rucci a déclaré à propos du film : « Il ne s’agit pas d’avoir regard par regard par regard. Je pensais que cela deviendrait ennuyeux et répétitif presque comme un défilé de mode. Le format entier [of the film] est presque très personnelle, la façon dont vous traitez avec un client.

Lors de la dernière visite de Rucci à la couture, 40 looks ont été présentés et seulement trois ont été commandés tels qu’ils avaient été présentés. Avec des événements ou des occasions spécifiques à l’esprit, la plupart des clientes de couture commencent par un article demandé. Si les suggestions de ce qui a déjà été travaillé dans la collection ne fonctionnent pas entièrement, Rucci esquisse d’autres options. “J’en montre toujours trop parce qu’une fois que je commence, il y a ‘Ceci et ceci et cette possibilité…’ Et puis les tissus deviennent un processus analytique très spécifique pour trouver quelque chose de si spécial et individuel pour cette femme.”

Le film dépeint des subtilités telles que des plumes d’autruche brûlées nichées dans deux couches de tulle. Il commence toujours une collection là où il s’est arrêté pour la dernière, alors les coupes et les couleurs sont des rampes de lancement. Il est essentiel de créer des vêtements utiles pour les femmes à acheter et à porter. Des imperméables en soie, quelques fourrures, des pièces en cachemire double face, des robes de jour et de soirée et des pièces subtilement conçues qui démentent l’énorme quantité de travail manuel requis pour la couture sont de la partie. L’écriture manuscrite de Rucci a été reproduite en broderie sur des vêtements de jour. Une peinture qu’il a réalisée il y a quelques années et qui comprend une image du regretté artiste Joseph Boyce en train de courir a été sérigraphiée sur gazar et découpée dans un vêtement, et le script est brodé de micro perles de bugle en cuivre.

En plus du film de Matthew Placek, le créateur a collaboré avec l’illustrateur de mode Bil Donovan pour capturer le sentiment de ce qu’il fait. Les croquis de travail de Rucci, les illustrations de Donovan, les échantillons, d’autres tissus et modèles d’échantillons seront à portée de main lorsqu’il travaillera avec les clients de sa suite au Ritz. « Je me sens plus léger. Je ne voyage pas avec des centaines de choses, des malles et des carnets. Je ne suis pas alourdi par tout ça. C’est plus un laboratoire de design, et je suis un spectacle itinérant. La couture peut être présentée de manière très intime et sans beaucoup de drame. Ce n’est pas un spectacle. J’ai une exposition avec moi-même et avec une personne de presse où nous pouvons parler de près de ce que j’ai montré, de ce que je fais et de ce que j’offre », a déclaré Rucci.

Le cadre du Ritz est symbolique puisque Rucci y a présenté sa première collection couture en 2001. Ravissant le service familial, Rucci a déclaré qu’il y avait rangé des chaussures et des bottes depuis sa dernière collection couture il y a deux ans. Les livres et les couvertures sont également rangés.

Aussi détendu que Rucci se sente à l’idée de se lancer dans la couture, il a déclaré: “Je pense que nous reviendrons aux spectacles avec beaucoup d’enthousiasme et d’anticipation, car le spectacle crée une anticipation que vous souhaitez. Le concepteur se sent tellement bien, quand vous ressentez cette anticipation de la part des personnes présentes. C’est un achèvement de la collection en cours, puis assemblé et présenté. Et le public adore ça. »

Cependant, les lunettes et l’inconfort sont tous des clichés, a-t-il déclaré. Se rappelant comment il a déjà montré du prêt-à-porter à Paris, Rucci a déclaré: «C’était comme 150 défilés en une semaine. Ne revenons pas à ce passé.

Malgré cela, le créateur a déclaré qu’il aimerait toujours montrer pendant les collections de New York à un moment donné, comme il l’a fait dans le passé. « J’adore suivre mon propre emploi du temps. Je l’ai depuis six ans. Cela semble juste. J’ai décidé de profiter de la vie autant que de mon travail. Quand je suis prêt, je suis prêt.

Dans une interview séparée, Donovan a décrit son rôle comme donnant vie aux croquis de Ralph, qui sont un peu plus techniques qu’ils doivent l’être. En ajoutant une touche d’aquarelle, de ligne et de forme, Donovan a déclaré qu’il préservait toujours l’élégance, le glamour et les nuances de la vision du designer. Certains des croquis sont présentés dans le film qui sera la présentation de Rucci et d’autres seront montrés aux clients pour une meilleure compréhension de ce qu’il crée, a déclaré Donovan.

Le duo a déjà collaboré avec Donovan pour documenter les collections de Rucci en dessinant en direct. “C’est à un tout autre niveau, ce qui est incroyable. C’est historiquement la façon dont la plupart des illustrateurs ont travaillé avec des designers – René Gruau et Christian Dior, Joe Eula et Halston et même Antonio Lopez et Charles James. Antonio a documenté tout le travail de James à la fin des années 1970 et dans les années 1980.

L’illustration de mode correspond à ce que fait Rucci, en raison de l’intimité qu’il crée, de sa clientèle, de sa vision et de son travail, a-t-il déclaré. Après avoir assisté à un essayage plus tôt cette semaine, Donovan a déclaré: «C’est tout simplement incroyable de voir, en tant qu’illustrateur et spectateur, son processus. Et puis il m’explique les origines de ses créations avec le tissu Toroni et me parle des nœuds français. C’est presque comme si nous travaillions tous les deux sur la même toile en même temps. Mais je communique plus ou moins sa vision sur cette toile.