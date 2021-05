Ralph Rucci parle de Paris Couture, de la mode américaine et de l’inclusion – WWD

Prêt pour un retour dans le calendrier couture parisien cet été, Ralph Rucci a réfléchi à sa carrière, à l’importance de l’inclusion et à l’état de la mode américaine.

Le créateur new-yorkais fera sa troisième apparition grâce à la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Son dernier spectacle était en 2019 et son premier spectacle était en 2002. Le décalage de deux ans depuis son dernier spectacle était principalement dû à la pandémie et aux dépenses. «Je ne pouvais pas le rassembler pour faire une vidéo pour participer aux collections. Et les dépenses de consommation, même dans la couture, étaient horriblement finies. Il y avait une conscience morale d’être en sécurité à la maison parce que personne n’était au courant des infections », a-t-il déclaré.

Sans les moyens financiers pour mettre en scène un spectacle en direct, Rucci tourne un film avec David Boatman, qui a créé le documentaire «Ralph Rucci: un designer et sa maison» en 2007, qui faisait partie du Festival du film de Sundance. Paul Podlucky s’occupera de la coiffure et du maquillage. Trois modèles porteront également des bijoux Dean Harris et Elsa Peretti et des chaussures Jean-Michel Cazabat.

Rucci et son assistant se rendront à Paris début juillet avec la collection pour rencontrer des membres de la presse. Cela sera également l’occasion de rencontrer des clients qui viennent à Paris. Le concepteur prévoit de s’en tenir au minimum obligatoire de 25 styles. «Invariablement, votre client veut que vous preniez quelque chose de votre collection et que vous le développiez pour lui», a-t-il expliqué.

Le calendrier plus inclusif de Paris couture est important, a déclaré Rucci. «Ils ont vraiment ouvert les portes à tant de membres invités – jeunes, Afro-Américains, Espagnols [people] tout le monde du monde entier, donc cela le rend multidimensionnel », a-t-il déclaré.

Enthousiasmé par le fait que Kerby Jean-Raymond de Pyer Moss rejoigne le groupe la saison prochaine, Rucci a déclaré: «C’est bien parce que la couture a besoin de moins de robes de soirée. J’ai toujours ressenti cela. Si vous regardez une de mes collections, ce sont généralement 75% de vêtements de jour et 25% de vêtements de soirée. »

Finition partielle à la main, coutures en spirale et autres subtilités, Rucci a déclaré: «L’effet des vêtements de couture, comme m’a appris il y a des années par Monsieur [Hubert] de Givenchy est qu’il ne doit jamais avoir l’air d’avoir été touché par des mains humaines », a-t-il déclaré.

Son ami de longue date, Peretti, a offert de sages conseils avant son décès en mars, a déclaré Rucci. «Elle m’a dit: ‘Tu dois faire ça lentement.’ J’ai dit: ‘Oh, allez, je n’ai jamais fait ça lentement de ma vie.’ Elle a dit: “ Vous devez le faire parce que c’est ainsi que du bon travail et des idées émergent. ” Elle avait tout à fait raison.

Connu pour dessiner 200 modèles pour en décider un, Rucci a déclaré qu’il devait commencer à créer pour chaque saison avec des imperméables ou des manteaux. «Je ne sais pas pourquoi. C’est juste ma névrose. Ensuite, je peux faire des robes ou des vestes – peu importe ce que c’est. Je fais des recherches et je pense à une idée avant de mettre un stylo sur papier. Je devais lâcher prise [of the preconception] que je faisais moins et voir que je faisais en fait plus parce que cela a plus de substance que de simples idées rapides sur la possibilité. C’est ainsi que fonctionnent les grands fabricants de prêt-à-porter. Voici le tissu, faites 20 looks et choisissez les cinq meilleurs », a déclaré Rucci.

Cet automne marquera sa 41e année dans le secteur de la mode. Pendant le verrouillage «quand personne n’achetait de vêtements», Rucci a analysé les prix. Avec des soies de Taroni, des cachemires de Colombo et d’autres tissus primo, les prix de Rucci sont le quart de ceux des autres maisons de couture parisiennes. «Il n’y a aucune raison pour que la maison de couture la plus célèbre au monde facture un prix d’ouverture de 100 000 $ pour un costume de jour sans broderie.»

La couture, comme d’autres secteurs de la mode, s’est cependant adaptée. Mais cela choque encore Rucci que la couture soit «une sorte de vidéo internationale faite sur commande avec tant de maisons, mais c’est comme ça. Cela étant, il a encore besoin de «sentir les broches et de regarder les proportions et les dimensions qu’il peut étudier», et les essayages en personne sont préférés.

Mais pour l’instant, il envoie des toiles à des clients au Qatar et dans d’autres localités, et dirige un essayage virtuel via Zoom ou Skype. «Je suis au téléphone en disant:« Soulevez l’épaule. Prenez l’emmanchure, allongez le dos – quel qu’il soit. Cela arrive. La toile me revient, on la démonte, on crée un autre motif de papier correct, on la coupe dans du tissu, on la badigeonne et on la zippe pour un ajustement à carreaux. Il revient et le vêtement couture est confectionné.

Quant aux critiques qui pensent que la couture est morte ou démodée, Rucci était en désaccord: «Je veux savoir une chose d’eux,” Qu’est-ce qui est daté? ” Faire confectionner vos vêtements en fonction de votre corps peut être confié à un tailleur ou à une couturière du quartier. Il n’y a rien d’archaïque à cela », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les dénonciations de la consommation ostentatoire de la couture, il a déclaré: «Je ne le nie en aucun cas à cause de la consommation ostentatoire que nous voyons ici dans ce pays avec des baskets vendues pour des milliers de dollars et des diamants. Et la consommation ostentatoire des personnes dans la vingtaine qui n’ont aucun rapport avec ces articles pour un équilibre intellectuel.

Si un client vient chez Rucci pour un ajustement de manteau, il y a des subtilités importantes de «construire l’encolure loin du cou à l’avant, plonger dans le dos très légèrement comme une geisha japonaise, le soulèvement d’une manche pour qu’elle fasse une femme a l’air chic, plus mince et plus grande. Ou avoir un effet de tonneau dans le dos. Tout le monde veut avoir l’air désirable, donc l’ajustement est nécessaire. C’est quelque chose dont mon équipe et moi-même sommes obsédés. Je ne fais pas de collections de couture et je montre des robes rose vif avec beaucoup de paillettes et de plumes. C’est beaucoup mieux fait dans un spectacle de dragsters. J’aime un jersey crêpe double face à la coupe mystérieuse sinueuse.

La couture décorative n’a jamais été le jeu de Rucci. Son art discret est calme. «Vous savez ce que vous regardez, si vous le savez.

Pour lui, le luxe se résume à de superbes manteaux de soie, des cachemires double face et des tissus brodés pendant des jours «pour ne pas paraître visible». Les vêtements de soirée peuvent signifier des robes de soirée, des «choses sexy» et du taffetas drapé très dimensionnel ou du jersey, a-t-il dit. Les tenues de soirée nécessitent le plus souvent des ajustements, a déclaré le créateur. «Très peu de femmes achètent quelque chose de la collection de la manière dont il a été montré.» Sur 45 modèles de la dernière couture [show], peut-être cinq ont été achetés tels qu’ils ont été présentés.

En plus des vêtements de jour, les articles garnis de fourrure, en particulier ceux avec de la zibeline russe, sont une autre opportunité, a déclaré le créateur. Conscient de la controverse sur la fourrure, Rucci a noté à quel point les conceptions de fausse fourrure nécessitent de gaspiller autant de substance liquide synthétique pour fabriquer de l’acrylique. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec Nick Pologeorgis sur les fourrures.

Après s’être séparé de ses bailleurs de fonds il y a six ans après une course de deux ans, Rucci a conçu uniquement pour des clients privés et n’a aucun intérêt à refaire une ligne rtw, même si quelque chose comme les vêtements intérieurs pourrait être une possibilité. “[During the split,] 14 personnes ont été licenciées, les relations ont été rompues, les gens ont été effrayés, la paranoïa s’est installée comme une maladie. Tout cela était dans la grande famille que j’ai créée », a déclaré Rucci, qui a également perdu le contrôle de sa marque – d’où RR331. «Il y a eu le choc le plus extrême de voir mon entreprise exploser dans un bain de sang. Tout cela ne devait pas arriver. Ils ont fermé leur entreprise », a-t-il déclaré, refusant de nommer le label, Sies Marjan, qui a fermé ses portes l’année dernière.

Rucci a affirmé que les plus grands patronniers et ouvriers devaient signer des contrats pour y rester. Maintenant, il a «tout son peuple de retour. Je travaille avec les mêmes personnes formidables, donc la vie est fantastique. Tout vient. »

Dans l’ensemble, Rucci profite davantage de sa carrière. «Je peux avoir la liberté. Je n’ai jamais eu de vie auparavant. J’ai travaillé constamment à cause des horaires et des délais. J’ai travaillé tous les week-ends et tous les soirs assez tard. »

Après l’interview de jeudi, Rucci a envoyé un texto plus tard: «Vous ne pouvez jamais vous attendre à ce qu’une entreprise basée dans le grand art et la culture se marie avec une entreprise de Wall Street.»

Rucci soutient l’idée que la mode américaine est sur le chemin du retour, en partie grâce au prochain spectacle en deux parties du Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute et au retour de créateurs comme Thom Browne à la Fashion Week de New York. «C’est une bonne chose qui se passe pour sensibiliser et espérer les jeunes des villes du pays, qui veulent s’impliquer dans la mode», a-t-il déclaré.

Après avoir donné trois conférences Zoom à différentes écoles pendant la fermeture, Rucci a déclaré: «Il y avait juste une profonde dépression parmi ces jeunes. Qu’est-ce qu’on fait? Où allons-nous? Je pense que ce qui se passe à la mode américaine va aider. J’espère que les normes pourront être maintenues et que le spectacle The Met sera complet et qu’il existe des normes pour lesquelles les vêtements peuvent être affichés. »

De son point de vue, cela signifie qu’un dessin de Charles James, James Galanos ou Halston ne devrait pas être affiché près d’un style par, par exemple, un John Smith. “Vous ne pouvez pas simplement faire de la planche de surf.”