Ralph & Russo Cofondateur dans Legal Tangle With Company Administrators – WWD

LONDRES – Le failli Ralph & Russo a peut-être été vendu la semaine dernière, mais un autre drame juridique et financier, impliquant l’un de ses cofondateurs, ne fait que commencer.

Les co-administrateurs qui ont géré la vente de la maison de couture à Retail Ecommerce Ventures ont porté plainte contre Tamara Ralph devant la Haute Cour d’Angleterre et demandent des dommages et intérêts de 20,8 millions de livres.

Dans une série de déclarations de témoins déposées devant la Haute Cour en mai et juin, Paul Appleton de Begbies Traynor Group, l’un des co-administrateurs, et Daniel Morrison, l’avocat qui le représente, accusent Ralph d’avoir détourné de l’argent de l’entreprise, de mauvaise gestion financière, et le non-respect des obligations contractuelles en tentant de créer une entreprise concurrente.

Ralph a fermement démenti ces affirmations, les qualifiant de « mal conçues et manifestement fausses ».

Appleton a déclaré que les problèmes de l’entreprise avaient commencé bien avant que COVID-19 ne frappe la Grande-Bretagne, et a accusé les administrateurs de Ralph et Ralph & Russo de « conduite illégale grave, qui a eu pour effet de priver l’entreprise de ses réserves de trésorerie et de la laisser sans fonds de roulement pour payer ses dettes. comme ils sont devenus dus.

Il a noté que Ralph & Russo avait levé environ 70 millions de livres d’investissements tiers entre 2009 et 2019, mais “les réserves de trésorerie ont été presque entièrement épuisées, la société étant insolvable au bilan”.

Un dernier effort plus tôt cette année pour lever des fonds pour maintenir l’entreprise à flot a échoué, a déclaré Appleton, notant que Ralph & Russo n’a jamais tenu de “livres ou registres appropriés” et n’avait aucun système en place pour surveiller les stocks, avec 31 vêtements haut de gamme. disparu.

Appleton a accusé Ralph d’avoir violé ses obligations contractuelles avec la maison de couture en tentant de créer une nouvelle entreprise au moment même où celle en faillite était vendue; de ne pas verser de cotisations au régime de retraite et, au lieu de cela, de détourner l’argent pour aider les flux de trésorerie ; de contracter des prêts non autorisés auprès de l’entreprise et d’accumuler des milliers de livres sterling de factures dans des endroits tels que l’hôtel Berkeley à Belgravia.

L’administrateur a déclaré que, alors que les gens tentaient de limiter les dépenses de Ralph, elle reviendrait à son “modus operandi… qui consiste à prétendre au harcèlement pour chercher à empêcher ses collègues, et d’autres, de restreindre son comportement inapproprié”.

Morrison, l’avocat représentant les administrateurs, a déclaré dans une déclaration distincte qu’il y a un « récit clair montrant que (Ralph) et M. Russo, ont traité l’argent (de l’entreprise) comme le leur, détournant constamment les fonds (de l’entreprise) pour leur propre bénéfice. . Plus inquiétant encore, ces modèles de dépenses se sont poursuivis jusqu’en décembre 2020 au moins – une période où la situation financière fragile de l’entreprise aurait été extrêmement claire pour (Ralph). »

Michael Russo, qui n’est pas l’objet du procès, n’a pas pu être joint pour commenter au moment de la publication.

Lundi, un porte-parole des administrateurs a déclaré dans un communiqué : « Nous avons l’obligation légale d’enquêter sur les affaires de l’entreprise, la conduite des administrateurs et des administrateurs fictifs et, en particulier, en ce qui concerne les 60 millions de livres sterling investis dans le société et dépensé par les fondateurs-administrateurs aux frais du régulateur des retraites, HMRC (Her Majesty’s Revenue & Customs tax office) créanciers garantis, préférentiels et non garantis. Nous poursuivons nos enquêtes à ce sujet. »

Ralph, qui présentera sa défense dans les semaines à venir, a répondu par une déclaration disant que « les allégations formulées contre moi sont erronées et manifestement fausses. Je suis limité dans ce que je peux dire à propos de ces réclamations en attendant ma réponse formelle mais, si elles ne sont pas retirées, j’ai hâte de répondre et de les vaincre par les voies légales appropriées.

« J’ai travaillé sans relâche pendant 11 ans pour construire et développer la marque Ralph & Russo et j’ai tout donné à l’entreprise, à ses clients et à l’équipe. Les 18 derniers mois ont été les plus difficiles de ma carrière, et je pense que ces affirmations infondées sont la dernière partie d’une campagne concertée pour m’intimider, me faire taire et me contraindre. Il est particulièrement regrettable que cela se produise dans une industrie qui défend les droits des femmes.

«C’est bien avant ma démission que j’ai exprimé pour la première fois mes expériences de ce traitement avilissant et abusif, seulement pour que mes inquiétudes soient banalisées et rejetées. J’ai hâte de raconter ma version de l’histoire en temps voulu.

La semaine dernière, dans un communiqué séparé, Ralph a déclaré qu’elle avait de nouveaux projets en cours “et qu’elle ne peut pas attendre ce nouveau chapitre passionnant de ma vie et de ma carrière. J’ai tellement de gratitude dans mon cœur pour l’amour que j’ai autour de moi et le soutien que les gens m’ont témoigné pendant cette période. J’ai hâte de prendre mon énergie créative et de conduire dans une nouvelle direction.

Lorsqu’ils ont annoncé la vente la semaine dernière, Appleton et son collègue administrateur Andrew Andronikou de Quantuma Advisory, ont déclaré qu’ils voyaient «un immense intérêt mondial» pour Ralph & Russo. En fin de compte, REV, propriétaire des marques Pier 1, Radio Shack, Dressbarn et Stein Mart, a été l’adjudicataire.

Ralph & Russo a été placé sous administration judiciaire, ou sous la protection de la loi sur les faillites, en mars. Il a blâmé la pandémie et les blocages qui ont suivi pour l’effondrement de l’entreprise.

C’était l’une d’une longue liste de marques et de détaillants britanniques à s’effondrer sous le poids des fermetures de verrouillage et des restrictions de voyage. Avant de déposer une demande d’administration, la société a mis en veilleuse l’atelier, qui s’était spécialisé dans la création de tenues somptueuses pour les mariages et autres occasions formelles, en raison des effets de la pandémie.

Ajoutant à ses nombreux problèmes, il a également fait l’objet d’un procès par Candy Ventures, une société d’investissement appartenant au magnat de l’immobilier de luxe Nick Candy.

La poursuite, déposée devant la Haute Cour britannique plus tôt cette année, concernait les conditions contestées d’un prêt de 17 millions de livres. Candy avait prêté l’argent à l’entreprise et, ce faisant, était devenue un investisseur minoritaire.

Cette poursuite a depuis été annulée dans le cadre de l’administration Ralph & Russo. Candy demeure le seul créancier garanti de l’entreprise.

Un porte-parole de Candy Ventures Sarl a déclaré : « Le détournement des cotisations de retraite et d’impôt des employés pour financer le style de vie somptueux de Tamara Ralph est à la fois moralement et légalement répréhensible. Les autorités judiciaires doivent intervenir et rendre justice aux 150 employés qui ont perdu leur emploi et leur retraite à la suite d’actes répréhensibles en série dans l’entreprise. Tamara Ralph a utilisé le compte bancaire de l’entreprise comme sa tirelire personnelle pour financer le style de vie jet-set de (son petit ami milliardaire) Bhanu Choudrie.

L’entreprise a été fondée en 2010 par le directeur créatif Ralph et son ancien partenaire Russo, ancien directeur général.

À son apogée, la société fabriquait des robes pour des clients de premier plan, notamment des célébrités et des membres de la royauté. Meghan Markle portait une jupe et un haut Ralph & Russo pour sa photo officielle de fiançailles en 2017. Jennifer Lopez, Rihanna, Kaia Gerber, Gwyneth Paltrow et Bella Hadid ont toutes été photographiées portant les créations féminines et embellies de la marque pour les événements sur le tapis rouge.

À son apogée, Ralph & Russo employait 350 personnes au Royaume-Uni et était réputé pour son service client. Ralph et son équipe se sont constamment déplacés pour les essayages et les rendez-vous clients et ont fourni aux meilleurs clients des films de leurs robes en cours de fabrication dans le vaste atelier londonien.