“ Ram Bharose ”: remarque cinglante de la Haute Cour d’Allahabad sur le système médical dans les petites villes et villages de l’Uttar Pradesh

La Haute Cour d’Allahabad a déclaré que l’ensemble du système médical dans les petites villes et villages de l’Uttar Pradesh est «Ram Bharose» (à la merci de Dieu). La Haute Cour a fait ces remarques lors de l’audition d’une affaire concernant un patient de 64 ans, Santosh Kumar, qui a été porté disparu de l’hôpital du district de Meerut le 21 avril, son corps ayant été éliminé par les autorités comme non identifié. Un rapport a été soumis au tribunal par le gouvernement sur une enquête menée par une équipe de trois membres.

Le tribunal avait demandé un rapport dans le cas de Santosh Kumar. Après avoir examiné le rapport, le tribunal a déclaré qu’il s’agissait d’un cas de négligence à un degré élevé. Le tribunal a demandé au gouvernement de l’État de prendre des mesures sévères contre les responsables et d’indemniser les personnes à charge de Kumar.

Le rapport d’enquête soumis par le gouvernement au tribunal a montré que Kumar s’était évanoui dans les toilettes de l’hôpital le 21 avril au soir. Alors que le médecin de nuit n’était pas présent, Kumar n’a pas pu être réanimé malgré les efforts. Le rapport a montré qu’un médecin qui avait admis Kumar était celui qui avait fait enlever son corps. Le rapport indique également que l’hôpital n’a pas pu l’identifier et n’a même pas réussi à retracer le dossier de Kumar.

Le tribunal a noté que les événements des derniers mois avaient montré que l’infrastructure médicale de l’État était actuellement très délicate, fragile et affaiblie. Il a demandé au gouvernement d’augmenter les tests pour éviter une éventuelle troisième vague.

La Haute Cour a également demandé au gouvernement d’améliorer les installations des facultés de médecine de Prayagraj, Agra, Meerut, Kanpur et Gorakhpur dans un délai de quatre mois. Il a demandé au gouvernement de doter les villes des grades B et C d’au moins 20 ambulances; chaque village deux ambulances avec des installations de soins intensifs; installations d’oxygène dans tous les lits des maisons de soins infirmiers; une usine d’oxygène dans les maisons de retraite de plus de 30 lits; et plus de lits de soins intensifs dans toutes les maisons de retraite et hôpitaux.

Le ministre en chef Yogi Adityanath avait déclaré dimanche que la situation dans l’Uttar Pradesh n’était pas hors de contrôle et que l’État est prêt pour une troisième vague.

