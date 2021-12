Ram Charan signe un accord de 2,2 milliards de dollars avec le ghanéen Masri pour fournir des déchets aux unités énergétiques

L’exécution de l’accord devrait commencer en novembre 2022, avec la mise en place d’unités à travers le Ghana sur une période de deux ans. L’accord et la fourniture de services de valorisation énergétique des déchets seront fournis sous le nom de marque « Entité 1 ».



Ram Charan, dont le siège est à Chennai, un acteur majeur de la distribution de produits chimiques et une société basée sur la recherche sur la gestion des produits chimiques en fin de vie, a signé un accord de 2,2 milliards de dollars avec la société Masri basée au Ghana pour fournir des déchets aux unités énergétiques, ce qui devrait pour produire 300 MW d’électricité à travers le pays. Masri Co, qui travaille dans le domaine de l’énergie au Ghana, grâce à l’accord, a fait son entrée dans le secteur de la valorisation énergétique des déchets.

L’exécution de l’accord devrait commencer en novembre 2022, avec la mise en place d’unités à travers le Ghana sur une période de deux ans. L’accord et la fourniture de services de valorisation énergétique des déchets seront fournis sous le nom de marque « Entité 1 ».

Kaushik Palicha, directeur de Ram Charan Co, a déclaré : « Conformément à notre mission de transformer les déchets en vrac en énergie sans laisser de résidus, nous avons signé avec succès notre premier accord pour fournir nos unités à la société Masri. Conformément à notre objectif global, nous sommes convaincus que notre objectif de fournir des produits de valorisation énergétique des déchets et des dispositifs de stockage d’énergie de nouvelle génération contribuera de manière significative à l’environnement.

L’accord fait suite à l’investissement de 4,14 milliards de dollars réalisé par le fonds américain à impact profond TFCC International pour l’acquisition récente de 46 % du capital de Ram Charan. Selon une déclaration de l’entreprise, la technologie utilisée par Ram Charan permet d’éliminer aucun résidu toxique et peut être utilisée pour convertir tous les types de déchets non triés en énergie, sans aucun résidu dans l’environnement, ce qui en fait le premier du genre au monde et aussi le plus sûr. Ram Charan a mis en œuvre des techniques modernes, considérant une unité de production de zéro partie par million, et également parmi les premiers au monde à mettre en place la responsabilité du produit final pour ses produits. La technologie, développée en interne après des recherches de 2016 par l’équipe actuelle de Ram Charan dirigée par Kaushik Palicha, a été commercialisée sous le nom d’Entity 1, et propose une multitude de produits destinés à être commercialisés de 2022 à 2024. La fabrication de l’entreprise des installations en Inde sont prévues au Tamil Nadu et au Gujarat.

Ram Charan a démarré son activité en tant que société de distribution de produits chimiques et s’est tourné vers la recherche basée sur la gestion des produits chimiques en fin de vie, compte tenu des dommages qu’ils causent à l’environnement. Elle a commencé ses recherches sur ces projets en 2016 et a depuis lors développé des produits capables de traiter de grandes quantités de déchets non triés, ce qui crée d’énormes difficultés en termes de gestion des déchets et de propagation de multiples maladies et défis.

