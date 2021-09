Ram et Salisbury arrachent la place des huitièmes de finale à Millman et Monteiro

09/03/2021

Le à 20h30 CEST

Le joueur de tennis américain bélier Rajeev, numéro 7 de l’ATP et le britannique Joe Salisbury, le numéro 6 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale de l’US Open par 6-3 et 6-4 en une heure et douze minutes au joueur australien John Millman et le brésilien Thiago Monteiro, numéros 222 et 176 de l’ATP. Avec ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que Ram et Salisbury, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à deux reprises, tandis que la paire vaincue, pour sa part, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De plus, Ram et Salisbury ont atteint 96% d’efficacité lors du premier service et ont pris 77% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu une efficacité de 97% et ont réussi à gagner 60% des points de service. Pour conclure, concernant les pénalités, les joueurs qualifiés ont commis une double faute et leurs adversaires n’ont pas commis de double faute.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 64 couples s’affrontent. De plus, il se déroule du 1er au 11 septembre à New York.