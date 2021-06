Ram Temple Land Row: Trust déclare que les allégations sont sans fondement après que l’opposition a allégué une arnaque

Les prix des terrains ont grimpé en flèche à Ayodhya suite au verdict de la Cour suprême.

Arnaque à Ram Temple Land : La fiducie Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra a réfuté les allégations d’escroquerie à la terre lancées par les dirigeants de l’opposition Tejnarayan Pandey Pawan du parti Samajwadi et Sanjay Singh du parti Aam Aadmi. Le secrétaire général de la fiducie, Champat Rai, a déclaré que l’organisation s’engage à une transparence totale et a acheté le terrain à un prix inférieur à celui du marché. Rai a déclaré que la fiducie s’efforce de donner une forme grandiose aux locaux du temple Ram et de les rendre confortables pour les visiteurs en gardant à l’esprit Vastu Shastra. Il a dit que la fiducie achetait des terres du côté est et ouest après l’accord des propriétaires du terrain/du temple.

« Teerth Kshetra a décidé de réhabiliter chaque organisation/individu déplacé en raison du processus. Même les terres de réhabilitation sont sélectionnées avec le consentement des personnes affectées », a déclaré Rai.

Réagissant à l’accord foncier en question, il a déclaré que 1,2 hectare de terrain de Bagh Bijesi à Ayodhya avait été acheté de manière transparente après le consentement de temples importants comme Kaushalya Sadan.

« Il est à noter que ledit terrain est un emplacement privilégié près de la gare d’Ayodhya. Des ententes ont été conclues avec différentes parties pour ce terrain en 2011, 2017 et 2019. Après recherche, nous avons trouvé ce terrain convenable pour nous et nous avons contacté le propriétaire. La valeur demandée du terrain par rapport au prix actuel du marché et le prix final ont été convenus à Rs 1423 par pied carré, ce qui est bien inférieur au prix du marché… Le Teerth Kshetra a enregistré le terrain de manière transparente », a déclaré Champat Rai. Il a ajouté que le paiement a été effectué directement sur le compte bancaire et que les taxes ont également été payées.

से निवेदन है कि वे किसी में विश्वास ना करें, ताकि श्री रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का निर्विघ्न रूप से पूरा हो। pic.twitter.com/qPKV9xJ7ky – Champat Rai (@ChampatRaiVHP) 14 juin 2021

Les prix des terrains ont grimpé en flèche à Ayodhya suite au verdict de la Cour suprême. Selon PTI, certains agents/revendeurs immobiliers locaux ont affirmé que le prix du marché pour le terrain de 12 000 mètres carrés acheté en mars par le Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust à Ayodhya était en fait le triple de ce qu’il a payé. Selon certains marchands immobiliers, le terrain que la fiducie a acheté pour Rs 18,5 crore vaut Rs 5 000 par pied carré. Le revendeur local Saurabh Vikram Singh a estimé son prix de marché à plus de 60 crores de roupies, a rapporté PTI.

Sanjay Singh et Pawan Pandey avaient affirmé que la fiducie avait acheté le terrain pour plus de 18 crores de roupies à des personnes qui l’avaient acheté pour seulement 2 crores de roupies – quelques minutes plus tôt. La dirigeante du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a déclaré que l’accord trahissait la foi des dévots qui avaient fait un don pour la construction du temple Ram.

La fiducie du temple Ram a acheté le terrain au sultan Ansari et à Ravi Mohan Tiwari qui avaient acheté les 1 29 980 pieds carrés de terrain répartis sur les parcelles 243, 244 et 246 à Harish Pathak et à son épouse Kusum Pathak pour Rs 2 crore.

Le 18 mars 2021, Ansari et Tiwari ont payé et le terrain leur a été transféré. La fiducie du temple leur a ensuite acheté, par l’intermédiaire de Champat Rai, à Rs 18,4 crore.

