Rama Gandhi : l’Inde devrait adopter la crypto comme classe d’actifs

Rama Subramaniam Gandhi, ancien vice-gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), estime qu’il est vital d’accepter les crypto-monnaies comme actifs. Gandhi, qui a servi à la centrale de 2014 à 2017, a partagé son point de vue lors d’un événement organisé par l’Internet and Mobile Association of India (IAMAI) et le Blockchain & Crypto Assets Council (BCAC). Dans son discours, il a déclaré que les lois actuelles régissant les bourses de marchandises pourraient également s’appliquer aux crypto-monnaies.

Selon Gandhi, placer les actifs cryptographiques sous le coup des lois sur les produits de base permettrait automatiquement aux Indiens de commencer à acheter, vendre et HODLer ces devises. Il a déclaré qu’après des années de débat, les gens ont découvert que les crypto-monnaies ne peuvent pas fonctionner comme des devises car elles n’ont pas cours légal. Gandhi a en outre noté que l’accord général entre les décideurs politiques est que les crypto-monnaies sont des actifs.

Dans cet esprit, l’ancien banquier central a déclaré qu’il est facile de réguler les crypto-monnaies. Appelant à la gouvernance des crypto-monnaies, il a déclaré que les gens sont très susceptibles d’utiliser des actifs cryptographiques pour des activités criminelles s’il n’y a pas de réglementation. En outre, il a noté que toutes les juridictions doivent disposer de cadres réglementaires clairs montrant que les activités économiques impliquant la cryptographie ne soutiennent pas les activités illicites.

Gandhi n’a trouvé aucun défaut dans la nature anonyme, indépendante et introuvable des crypto-monnaies. Au lieu de cela, il a témoigné que différentes juridictions mettent en œuvre un ensemble de règles qui garantissent que les membres de la société n’utilisent pas la cryptographie illégalement. Pour y parvenir, le financier a souligné que les juridictions doivent créer des lois qui sanctionnent la non-conformité.

Les Indiens continuent d’adopter les crypto-monnaies malgré la position baissière de RBI

Cette nouvelle intervient après que la RBI a fait écho à ses préoccupations concernant les crypto-monnaies en juin, affirmant que les crypto-monnaies facilitent le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le régulateur a également noté qu’il avait fait part de ces préoccupations au gouvernement.

Avant cela, la Cour suprême de l’Inde a annulé l’interdiction de 2018 de la RBI qui interdisait aux banques d’offrir des services de société de cryptographie. En conséquence, la RBI a informé les banques qu’elles sont libres de faciliter le trading de crypto-monnaie et qu’elles ne devraient pas citer leur avis de 2018 comme raison pour refuser les services des sociétés de crypto-monnaie. Néanmoins, la RBI a averti que les banques devraient continuer à faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les crypto-monnaies, ajoutant que leur position sur les crypto-monnaies n’a pas changé.

Alors que le RBI reste baissier sur les crypto-monnaies, les Indiens n’ont pas les mêmes perspectives. Apparemment, les données de Chainalysis, un fournisseur de données de blockchain, indiquent que les Indiens investissent de plus en plus dans la crypto malgré leur obsession pour l’or. Selon Chainalysis, les investissements en crypto-monnaie en Inde sont passés de 923 millions de dollars en avril 2020 à 6,6 milliards de dollars en mai 2021.

