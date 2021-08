Ramagya Mart fait des cordes à Randeep Hooda en tant qu’ambassadeur de la marque

La plate-forme connectera directement les fabricants à de nouveaux détaillants, grossistes, revendeurs et revendeurs potentiels.

La plate-forme de commerce électronique B2B Ramagya Mart a engagé l’acteur Randeep Hooda comme ambassadeur de sa marque. Dans le cadre de cette association, Hooda soutiendra Ramagya Mart, une plate-forme où les fabricants pourront intégrer et traiter leur distribution numériquement. La plate-forme connectera également directement les fabricants avec de nouveaux détaillants, grossistes, revendeurs et revendeurs potentiels.

«Nous sommes ravis d’avoir Randeep Hooda à bord car nous trouvons qu’il est le partenaire idéal pour soutenir Ramagya Mart. Randeep est un artiste aux multiples talents qui a assumé des rôles stimulants et s’est construit une image distincte dans l’industrie cinématographique et auprès de ses fans. Son parcours personnel et sa personnalité à l’écran résonnent avec l’approche évolutive, polyvalente et dynamique de Ramagya Mart; qui promet d’apporter un changement de paradigme dans l’espace B2B avec nos services innovants pour les fabricants », a déclaré Utkarsh Gupta, directeur général de Ramagya Mart.

Ramagya Mart vise à diriger une catégorie spécifique de fabricants indiens en leur offrant une plate-forme pour créer leurs e-marts de gros sur le portail, a déclaré la société dans un communiqué. De plus, la plateforme entend se construire comme un outil de construction d’image pour promouvoir leurs entreprises.

«Je crois que Ramagya Mart fera la différence pour créer une valeur plus élevée pour les entreprises et les personnes dans le domaine de son activité. Je crois fermement au concept qu’ils essaient de promouvoir et j’attends avec impatience mon voyage avec cette marque », a déclaré Randeep Hooda.

Ramagya Mart, qui fait partie du groupe Ramagya, sera lancé en septembre 2021. Avec plus de 20 marques différentes dans tous les secteurs, la société mère a dévoilé son plan de lancement de Ramagya Mart en avril 2021. Cette décision intervient à un moment où les petits et moyens détaillants empruntent également des voies numériques pour faire face aux défis posés par la pandémie.

