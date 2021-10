Ramassage soutenu: les perceptions de la TPS augmentent de 23% à Rs 1,17 lakh crore en septembre

En septembre, les revenus des transactions domestiques (y compris l’importation de services) sont 20 % plus élevés que les revenus de ces sources au cours du même mois l’année dernière.

Les perceptions brutes de la taxe sur les produits et services (TPS) se sont élevées à Rs 1,17 crore lakh en septembre (principalement les transactions d’août), en hausse de 23% sur un an et de 4,5% sur le mois, signalant une reprise soutenue des échanges et du commerce.

Les données publiées séparément ont indiqué que le Nikkei manufacturier PMI est passé à 53,7 en septembre contre 52,3 le mois précédent ; De plus, la production quotidienne moyenne de factures électroniques au cours des 26 premiers jours de septembre était de 3 % supérieure au niveau d’août.

La production de huit secteurs d’infrastructure de base a augmenté de 11,6 % en août par rapport à l’année précédente et a même dépassé le niveau d’avant la pandémie (le même mois au cours de l’exercice 20) pour un deuxième mois consécutif (de 5,4 %). Bien entendu, la croissance a été aidée par un effet de base favorable (l’indice s’était contracté de 6,9% en août 2020 dans le sillage de la pandémie et de 0,2% en août 2019). Néanmoins, la dernière expansion – tirée en partie par l’augmentation de la production de ciment, de gaz naturel et de charbon – laisse présager une reprise naissante dans le secteur industriel.

La collecte mensuelle moyenne de la TPS brute pour le deuxième trimestre de l’exercice en cours a été de Rs 1,15 crore lakh, soit 5% de plus que la collecte mensuelle moyenne de Rs 1,1 lakh crore au premier trimestre de l’année. « Cela indique clairement que l’économie se redresse à un rythme rapide. Couplées à la croissance économique, les activités anti-évasion, en particulier les actions contre les faux facturiers, ont également contribué à l’amélioration des perceptions de la TPS. On s’attend à ce que la tendance positive des revenus se poursuive et que le second semestre de l’année affiche des revenus plus élevés », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

Le Centre a versé aux États une compensation de la TPS de 22 000 crores de roupies pour combler leur déficit de recettes de la TPS, a ajouté le ministère.

Les recettes fiscales nettes du Centre ont augmenté de 127% sur un an pour atteindre 6,45 crores de lakh Rs ou 41,7% de l’exercice 22BE au cours de la période avril-août, contre seulement 17,4% de l’objectif correspondant signalé il y a un an.

Même si le taux moyen pondéré de la TPS continue d’être d’environ 11% par rapport au taux de revenu neutre calculé d’un peu plus de 15% et que des éléments majeurs comme les carburants automobiles sont toujours en dehors du filet, les collectes ont montré une augmentation pendant plusieurs mois jusqu’à la pandémie. la deuxième vague a frappé les entreprises, se rétablissant rapidement après avoir subi un coup dur en juin (Rs 92 849 crore).

Sur les recettes brutes de la TPS perçues en septembre 2021, la TPS centrale était de 20 578 crores de Rs, la TPS de l’État de 26 767 crores de Rs, la TPS intégrée de 60 911 crores de Rs (y compris 29 555 crores de Rs perçus sur l’importation de marchandises) et 8 754 crores de Rs (y compris 623 crores de Rs collectés à l’importation de marchandises).

Les collectes de TPS dans les principaux États manufacturiers tels que le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Gujarat et le Karnataka ont affiché une croissance annuelle de 21 à 29 % en septembre.

Le gouvernement a réglé Rs 28 812 crore à CGST et Rs 24 140 crore à SGST de l’IGST en tant que règlement régulier. Le revenu total du Centre et des États après les règlements réguliers au mois de septembre 2021 est de Rs 49 390 crore pour la CGST et de Rs 50 907 crore pour la SGST.

Pour la deuxième année consécutive, le Centre empruntera dans le cadre d’un mécanisme spécial à faible coût en 2021-2022 pour combler un déficit béant dans le pool de compensation de la TPS et transférer les fonds aux États sous forme de prêts adossés sans aucun coût budgétaire important pour les États. Le plan est d’emprunter sous cette fenêtre Rs 1,59 crore lakh en 2021-22.

Alors que le montant emprunté dans le cadre du mécanisme activé par la RBI l’année dernière était de Rs 1,1 lakh crore, le Centre a récemment reconnu au Parlement qu’un montant de Rs 81 179 crore n’avait pas encore été versé aux gouvernements des États pour les compenser pleinement pour leur manque à gagner de la TPS pour l’exercice 2020-21.