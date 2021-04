Ramco Systems et EXSYN offriront conjointement un service de migration de données d’aéronefs

Plus de 24 000 utilisateurs font confiance à Ramco pour l’aviation, l’aérospatiale et la défense pour gérer environ 4 000 avions dans le monde.

Le fournisseur de logiciels d’aviation Ramco Systems, basé à Chennai, s’est associé à EXSYN, basé aux Pays-Bas, pour offrir une mise en œuvre conjointe de services dans le domaine critique de la migration des données des aéronefs. EXSYN Aviation Solutions est un fournisseur de premier plan de solutions d’ingénierie aéronautique et de solutions de données et fournit une suite de solutions numériques pour permettre aux compagnies aériennes de bénéficier des capacités de la technologie numérique d’aujourd’hui.

Avec une empreinte étendue dans l’industrie aéronautique, le partenariat permettra aux nouveaux clients à bord de la suite Ramco Aviation de faire confiance et de s’appuyer sur l’expertise et la technologie sur mesure d’EXSYN pour migrer en douceur leurs données des systèmes existants vers l’application Ramco, a déclaré un communiqué publié par Ramco Systems. . Sam Jacob, SVP et responsable de l’aviation, de l’aérospatiale et de la défense chez Ramco Systems, a déclaré: «Grâce à l’expertise mondiale d’EXSYN sur la migration des données aéronautiques à travers leurs processus et outils testés, nous pensons que notre partenariat permettra à nos clients de gérer les données complexes. processus de migration efficace. En abordant cet élément critique, nos clients pourront réduire le temps de mise en œuvre et profiter plus rapidement des avantages de Ramco Aviation Suite. »

La migration des données pour Iberia Maintenance & Engineering à travers 15 applications héritées plus différentes vers Ramco Aviation Suite marque le premier projet de ce partenariat. Sander de Bree, PDG d’EXSYN Aviation Solutions, a déclaré: «L’aviation M&E MRO Suite de Ramco est un logiciel MRO utilisé dans le monde entier par de nombreuses sociétés aéronautiques de premier plan. En tant qu’EXSYN, nous sommes leaders dans la migration des données aéronautiques. Combiner notre expertise n’a de sens que pour garantir un processus de migration de données robuste dans le cadre des implémentations de Ramco. »

Accessible sur le cloud et sur mobile, le logiciel continue d'innover avec les " Anywhere Apps ", réduisant considérablement le temps de transaction à la fois dans les conditions avion au sol (AOG) et dans les rotations critiques des avions. La plate-forme de gestion des données aéronautiques d'EXSYN se concentre sur les trois principaux éléments de la gestion des données aéronautiques: la migration des données, l'intégration des données et l'analyse des données.

