Ramener Cristiano Ronaldo à la maison, choquer Pep Guardiola avec un doublé de derby et l’accord de Bruno Fernandes

Le temps d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que patron de Manchester United a finalement pris fin après la défaite 4-1 des Red Devils contre Watford.

Les deux derniers mois ont été difficiles pour le Norvégien, notamment en supervisant une défaite humiliante 5-0 contre son rival Liverpool à Old Trafford.

Le joueur devenu manager a remporté 91 de ses 168 matchs à la tête des Diables rouges dans cinq compétitions différentes

Mais les trois années pendant lesquelles Solskjaer était en charge n’étaient en aucun cas pessimistes.

Pour chaque défaite lamentable, il y a eu des victoires glorieuses et des moments magnifiques.

Il s’incline peut-être la tête basse, mais à plusieurs reprises, il a pu garder la tête haute en tant que manager de son club bien-aimé, qu’il a aidé à terminer deuxième en 2020/21, devant Liverpool et Chelsea.

Alors, quels ont été les meilleurs moments de la légende de United en tant que manager ? talkSPORT jette un œil…

Solskjaer a fait ses adieux en larmes à Man United 6. Dépassant enfin une demi-finale

Pendant le mandat de Solskjaer, qui a commencé en 2018, son équipe a perdu quatre demi-finales.

Le patron des Red Devils a été critiqué après des défaites frustrantes en compétition de coupe, notamment des défaites contre Manchester City lors de la Coupe Carabao au cours des quatre dernières années.

Ainsi, lorsque le manager de United a finalement réussi à guider son équipe jusqu’à la finale d’une compétition de coupe, cela s’est imposé comme l’un des meilleurs moments de l’ancien attaquant de United.

Les Red Devils ont finalement atteint une finale de la Ligue Europa en battant la Roma la saison dernière, envoyant l’équipe de Serie A 8-5 au total.

L’équipe d’Ole a cependant perdu la finale, manquant de peu de remporter un trophée tant convoité aux tirs au but, mais la victoire de Solskjaer sur la Roma a au moins donné aux fans l’espoir qu’il pourrait apporter des titres à Manchester.

Faire la finale de la Ligue Europa 2021 était le plus proche pour Ole de remporter un trophée pour United en tant que manager 5. Invaincu fuyant la maison

Bien que Solskjaer n’ait apporté aucun trophée à Old Trafford, le joueur de 48 ans a établi des records au cours de son mandat.

Le plus notable d’entre eux était la course sans défaite en championnat à l’extérieur de son équipe entre février 2020 et octobre 2021.

Le vainqueur de dernière minute de Mason Greenwood contre les Wolves a vu les Red Devils battre le record de la plus longue course à l’extérieur sans défaite en Premier League.

Il y avait bien sûr un écart considérable dans les matches en raison de la pandémie de COVID-19, mais disputer 29 matchs sans perdre sur la route dans la ligue restera l’un des meilleurs moments de Solskjaer en tant que patron.

Greenwood a battu l’impasse et le nouveau record de Premier League à Molineux à la 80e minute 4. Signature de Bruno Fernandes

Gagnant de quatre prix du joueur du mois et du joueur de l’année de United lors de sa première saison au club, la signature de Bruno Fernandes en 2020 s’est avérée être l’un des moments les plus positifs pour le manager norvégien.

Lorsque l’international portugais est arrivé à Old Trafford, United avait connu son pire départ dans l’élite depuis 30 ans.

À la recherche d’un football rapide et offensif, Solskjaer a recruté Fernandes du Sporting Lisbon pour un montant initial de 47 millions de livres sterling. Il a valu chaque centime.

Lors de sa première saison complète pour le club, Fernandes a marqué 28 buts en 58 apparitions et fait 17 passes décisives, ravivant les capacités de but de United – et pas seulement depuis le point de penalty.

Fernandes a eu du mal à trouver de la cohérence cette saison, mais dans l’ensemble, son contrat de cinq ans et demi, obtenu par Solskjaer, s’est avéré être une excellente affaire.

Fernandes n’est peut-être pas en forme, mais il a été une signature exceptionnelle 3. Un doublé dans le derby de Manchester

En tant que manager, il n’y a pas beaucoup de meilleurs moments que de gagner le droit de se vanter du derby.

Ainsi, Solskjaer se souviendra sûrement de son doublé contre Manchester City en 2019/20 comme l’un de ses meilleurs souvenirs en tant que manager de United.

Bien que l’équipe norvégienne ait perdu contre ses adversaires lors de la Coupe Carabao cette saison-là, en Premier League, l’équipe de Pep Guardiola n’a pas pu dépasser les hommes d’Ole.

Marcus Rashford et Anthony Martial ont aidé United à gagner 2-1 à l’Etihad lors du premier derby de Manchester de la saison et, lors du match retour à Old Trafford, Martial et Scott McTominay ont frappé pour sceller un triomphe 2-0.

Guardiola sera heureux de voir le dos de Solskjaer 2. Bienvenue à la maison Ronaldo

Le retour de la légende du club et superstar mondiale Cristiano Ronaldo était incroyable.

L’attaquant de 36 ans avait joué avec Ole lors de son précédent passage au club, donc un retour à Old Trafford en jouant sous son ancien coéquipier semblait écrit dans les étoiles.

Les fans de United souligneraient certainement qu’il s’agit de l’un des meilleurs transferts qu’Ole a effectués pendant son temps, même si ce n’est que pour le facteur nostalgie.

La signature d’Ole a sauvé la peau de United à plusieurs reprises depuis son retour, notamment en sauvant un point dans les braises mourantes de leur match de Ligue des champions contre l’Atalanta.

Et bien qu’Ole ne soit pas en mesure de superviser le reste du deuxième passage de Ronaldo au club, il peut regarder de loin en sachant que le retour du Portugais a été supervisé pendant son mandat de patron.

Lorsque la nouvelle a éclaté qu’Ole avait été limogé, Ronaldo s’est rendu sur Instagram pour dire « Ole est un être humain exceptionnel. Je lui souhaite le meilleur dans tout ce que sa vie lui a réservé » 1. Victoire européenne à Paris

La nuit où les Diables rouges ont battu les Parisiens en Ligue des champions, a mis fin au circuit invaincu de la Ligue 1 et a marqué un grand moment pour le gardien Ole et son équipe.

Cela a fait battre les cœurs, les impulsions s’accélèrent et les fans de United sont retombés amoureux de l’équipe.

L’équipe de Manchester a été épuisée par les blessures et a fait face à une équipe difficile, avec les joueurs vedettes du PSG Kylian Mbappe et Angel di Maria en opposition.

La victoire inattendue, qui les a placés en quarts de finale, a été un moment incroyable pour Solskjaer et a surtout prouvé sa capacité à faire avancer le club aux yeux des fans et des légendes du club.

Rashford a marqué un penalty inébranlable dans le temps additionnel alors que Manchester United effectuait un retour incroyable pour battre le Paris Saint-Germain sur des buts à l’extérieur

