Ramener tout à la maison avec Delaney et Bonnie

L’équipe mari et femme de Delaney et Bonnie Bramlett est probablement mieux connue pour la période qui a suivi immédiatement leur premier album de 1969, Home, lorsque, en ajoutant le tag “And Friends” à leurs noms, ils se sont associés avec George Harrison, Eric Clapton, et Léon Russell.

Mais Home ne doit pas être négligé. Nommé d’après la cabane en rondins dans laquelle Delaney a grandi, à Pontotoc, Mississippi (la page de couverture représente le couple assis à la porte avec le grand-père de Delaney, John), l’album les a vus adopter une approche de l’âme aux yeux bleus avec un soutien authentique fourni par un stellaire. fonte, y compris Booker T et les MG, dont le bassiste, Donald “Duck” Dunn, a coproduit l’album avec l’as de Memphis Don Nix.

Alors que Delaney et Bonnie ont apporté beaucoup d’excellent matériel original, ils ont également pris la peine de collaborer avec un autre bassiste, Carl Radle – une figure à lunettes grande et maigre qui a tenu la section rythmique pour Leon Russell, Gary Lewis et les Playboys. , Harrison, Clapton, Derek et les dominos, JJ Cale, Freddie King, Rita Coolidge, Bob Dylan, John Lee Hooker, Art Garfunkel, copain gars, et une foule d’autres. Des chansons familières et encore fraîches de Stax-Volt ont été exploitées, avec des sélections de Steve Cropper (qui fournit le lead hypnotisant et la guitare rythmique), Isaac Hayes et David Porter, tout comme Bert Berns et Jerry Ragavoy, bientôt un classique « Piece Of My Heart », un succès majeur pour Erma Franklin et Big Brother And The Holding Company, dont Janis Joplin a donné la version définitive.

L’enregistrement a eu lieu entre 1968 et 1969, avec dix pistes extraites de la session. (L’édition 2006 Resequenced And Expanded a révélé quelques autres éléments de choix, parmi lesquels “Un long chemin à parcourir”, “Les choses s’améliorent”, “Tout ce que nous voulons vraiment faire”, “Regardez ce que nous avons trouvé”, “J’ai Just Been Feeling Bad », « Dirty Old Man » et la pièce phare de Bramlett « Get Ourselves Together ».)

Avec un temps d’environ 30 minutes, Home est sorti en mai 1969, mais sonne toujours charmant. Delaney et Bonnie ont une belle voix et le jeu est, comme on peut s’y attendre, impeccable. Un élément clé n’est pas seulement la section rythmique, qui cuisine vraiment, mais aussi les splendides parties de cuivres fournies par The Memphis Horns – Wayne Jackson et Andrew Love – et les autres spécialistes de la trompette et du saxophone.

L’accent est mis sur une âme douce et entraînante – une écoute facile par endroits – mais il y a des détours tels que le magnifique “Things Get Better”, qui ressemble à du rock amoureux, et l’arrangement pop croustillant sur “Hard To Say Goodbye”.

Clapton, qui a été attiré par l’album de Harrison, pensait que Delaney et Bonnie étaient en fait meilleurs que son propre supergroupe Foi aveugle, et vous pouvez entendre pourquoi il a été si épris de morceaux tels que « It’s Been A Long Time Coming » et « Pour Your Love On Me » (écrit par Homer Banks et Delaney). Le son lui a fourni un modèle pour son propre travail dans les années suivantes.

Grâce à cela, les Bramlett ont atteint un plus grand niveau de renommée qu’ils ne le pourraient autrement, mais ils ont rarement donné un meilleur compte-rendu que sur ce joli disque de chez-soi.

