Ramesh Narayan intronisé au Temple de la renommée de l’AFAA 2021

Il a ajouté que l’industrie fait tourner les roues de nos économies

Lors de la session inaugurale de la conférence AdAsia qui s’est tenue à Macao, Ramesh Narayan a été intronisé au Temple de la renommée de l’AFAA, 2021. Auparavant, le président sortant de l’AFAA, Raymond So avait déclaré : « Le Temple de la renommée de l’AFAA se propose de reconnaître le meilleur de le meilleur du meilleur. Ramesh Narayan est une légende qui a la capacité de regarder au-delà de ce qui est assez bon et de se concentrer sur tout pour que tout soit meilleur qu’il ne doit l’être.

Il a lu une citation décrivant les faits saillants d’une illustre carrière parsemée de presque tous les prix nationaux et mondiaux de l’industrie de la publicité, des postes de direction dans toutes les associations indiennes pertinentes de l’industrie du marcom, la contribution qu’il a apportée à de nombreuses causes sociales, sa conviction en utilisant la communication comme une force pour le bien, entre autres.

« Je tiens à remercier l’AFAA et tous mes amis à travers l’Asie pour cet immense honneur qui m’a été décerné. Il y a environ 23 ans, mon ami Pradeep Guha m’a invité à rejoindre le mouvement AFAA et à aider à faire une offre pour amener AdAsia en Inde. Cela a abouti à l’AdAsia 2003 Jaipur. Cependant, pour moi, il s’agissait d’une introduction au travail dans l’industrie, par rapport uniquement à mon propre travail à l’Agence, et cette expérience se poursuit. Je voudrais reconnaître l’immense travail accompli par tous les architectes de l’AFAA et accepter cet honneur au nom de tous », a déclaré Narayan.

Il a également parlé de l’industrie et a ajouté qu’elle fait tourner les roues de nos économies. «Cependant, je pense que tout cela est insignifiant devant le pouvoir de cette industrie d’aider à débarrasser le monde de maladies comme la polio. Pour collecter des fonds et lutter contre les calamités à travers le monde, pour aider à élever nos voix collectives pour l’environnement, les soins aux personnes âgées et l’égalité des sexes. Et contre la violence domestique et la maltraitance animale. Pouvez-vous penser à une autre industrie qui peut prétendre faire toutes ces choses ? Oui mes amis. C’est le vrai pouvoir que nous exerçons en tant qu’industrie. Et c’est ce que j’appelle la communication en tant que force du bien », a-t-il déclaré.

Narayan a été président du Advertising Club, de l’Association des agences de publicité de l’Inde (AAAI), de la section indienne de l’Association internationale de la publicité (IAA), président du Conseil de gouvernance des prix des Abby Awards au GoaFest. Il a reçu le Lifetime Achievement Award de l’AAAI, nommé Global Champion par l’IAA, le Lifetime Achievement Award de l’Association of Business Communicators of India (ABCI), présenté avec un prix spécial par la Public Relations Society of India (PRSI ) et intronisé au Temple de la renommée du chapitre indien de l’IAA. Il a été président du Rotary Club de Bombay et récipiendaire de plusieurs prix Rotary.

