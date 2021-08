Ramesh Narayan publie son « Différentes routes vers le succès »

in

Le livre donne aux lecteurs un aperçu de la vie professionnelle de Ramesh Narayan.

Ramesh Narayan a publié son livre intitulé « Une route différente vers le succès ». Il s’agit d’un effort pour mettre en évidence des événements et des phases importants de sa vie, a déclaré Narayan. « Pour certaines personnes, cela pourrait être une expérience de lecture agréable. Pour d’autres, les leçons que j’ai apprises pourraient faciliter leur chemin dans la vie », a-t-il ajouté.

Le livre donne aux lecteurs un aperçu de la vie professionnelle de Ramesh Narayan où il a pris sa retraite à l’âge de 50 ans, après avoir dirigé Canco Advertising, une agence de publicité qu’il a fondée et dirigée pendant 24 ans. Dans sa deuxième manche, il est resté actif dans plusieurs dossiers de l’industrie de la publicité.

Il a été président de l’India Chapter International Advertising Association (IAA) et directeur régional de l’APAC au Conseil mondial de l’IAA. Il était également l’un des cinq membres de l’équipe principale qui a organisé le mémorable Congrès mondial de l’IAA 2019 à Kochi.

Le livre se penche également sur la vie après la retraite qui a été consacrée à son industrie où il a eu l’occasion d’être associé à des initiatives significatives pour montrer que la communication pouvait être une force pour le bien. Et à l’espace social où il a été associé à de nombreuses ONG et projets impliquant l’environnement, l’éducation, les soins aux personnes âgées et l’amélioration rurale.

Tous les bénéfices de la vente de ce livre iront au Rotary Club de Bombay qui gère des programmes tels que Bhavishya Yaan (enrichissement des étudiants), Ananda Yaan (soins aux personnes âgées), développement rural intégré, pour n’en nommer que quelques-uns. L’auteur a d’ailleurs été étroitement associé à ces projets.

