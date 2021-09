in

La mise à disposition d’une salle séparée pour offrir Namaz à l’Assemblée du Jharkhand a déclenché une querelle politique avec l’opposition BJP alléguant une politique d’apaisement tandis que le Congrès riposte au parti du safran. Notamment, le secrétariat du Jharkhand Vidhan Sabha a émis une ordonnance le 2 septembre dans laquelle il a attribué le numéro de chambre TW 348, dans le nouveau bâtiment de l’Assemblée pour offrir le Namaz.

Cela a conduit à une guerre des mots entre le BJP et les dirigeants du parti au pouvoir. «Je ne suis pas contre la salle Namaz, mais ils devraient également construire un temple dans les locaux de Jharkhand Vidhan Sabha. J’exige même que le temple Hanuman y soit installé. Si le président approuve, nous pouvons construire le temple à nos propres frais », a déclaré l’ancien président et chef du BJP, CP Singh.

L’ancien ministre en chef et chef de l’opposition Babu Lal Marandi a déclaré que le temple de la démocratie devrait rester le temple de la démocratie uniquement. « Le temple de la démocratie ne doit rester que le temple de la démocratie. Il ne devrait y avoir de place pour aucune prière. Ils ont fait un mauvais travail. Demain, il y aura peut-être aussi une demande d’autres personnes. Les dévots de Ram demanderont un endroit séparé pour Ram puja, quelqu’un demandera pour Krishna, quelqu’un demandera pour Shiva, quelqu’un pour Hanuman, Sikh demandera Gurudwara… alors le temple de la démocratie ne restera pas un temple de la démocratie. Nous voulons dire au président de l’assemblée de ne pas recourir à la politique d’apaisement. Ils ne devraient pas jeter les bases d’une mauvaise tradition », a déclaré le chef du BJP.

का वह मंदिर है, किसी धर्म या पंथ की परिधि में समेट कर जा

विधानसभा में किसी वर्ग विशेष के लिए कक्ष का आवंटन किया जाना न केवल एक गलत परंपरा की शुरुआत है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों भी विपरीत है। pic.twitter.com/Tefpo2Ad7B – Babulal Marandi (@yourBabulal) 4 septembre 2021

Cependant, le Congrès a riposté au BJP en disant « Vinas kale, viparit buddhi » (quand le destin approche, leur intelligence va à l’encontre de leurs intérêts). « Vinas Kale, Viparit Buddhi. Ce n’est pas une politique d’apaisement. C’est une question de foi dans n’importe quelle religion. L’Assemblée est un temple de la démocratie et c’est notre tradition de prendre des dispositions pour que la communauté musulmane offre du namaz. Pour les hindous, les gens prient là où il y a des idoles, les chrétiens prient dans les églises. Le BJP est devenu fou. La politique d’apaisement sera le dernier clou de leur cercueil. Si vous laissez trois ou quatre problèmes comme l’hindoustan-pakistan, l’hindou-musulman, le nettoyage de Ganga et la vache, ils n’auront aucun sujet pour faire de la politique. Ils devraient respecter cette décision », a déclaré le chef du Congrès, Alok Dubey.

