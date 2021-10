Rami Malek révèle la réaction du prince William à l’idée de mourir

Ah, qu’est-ce que ça doit être de compter la famille royale comme « vieux amis ! »

Grâce à Rami MalekLa puissance de star de , l’acteur de No Time to Die s’est senti comme chez lui en voyant le duc et la duchesse de Cambridge lors de la première du tapis rouge royal pour le dernier film de James Bond.

“Rencontrer la famille royale, bien sûr, c’était génial. Je dois le dire”, a déclaré Malek en exclusivité pendant E! News’ Daily Pop le lundi 4 octobre. “J’ai rencontré William, Prince William, Votre Altesse Royale le Prince William, Princesse Kate et Prince Charles bien sûr aux BAFTA et les revoir, c’était amusant, comme retrouver de vieux amis en fait. »

La première du film, qui s’est tenue au Royal Albert Hall à Londres, en Angleterre, le 7 septembre. 28, a attiré une foule étoilée, y compris des co-stars Léa Seydoux, lynchage de lashana, Ana de Armas et Naomie Harris, plus scénariste Phoebe Waller-Pont et chanteur Billie Eilish, dont la chanson thème de Bond “No Time To Die” a déjà remporté un Grammy.