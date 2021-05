Rammstein annonce la visite des stades nord-américains de l’été 2022

Les débuts nord-américains du spectacle le plus extrême de la musique live auront finalement lieu à l’automne 2022 lorsque RAMMSTEIN apporte sa production de stades à grande échelle sur ce continent pour la toute première fois. L’expérience pyro-théâtrale la plus ambitieuse du rock and roll sera présentée pour une série de 12 dates en plein air à compter du 21 août 2022 au parc Jean-Drapeau à Montréal et enflammera sept stades américains avant de se terminer au Foro Sol de Mexico en octobre. 4, 2022. La tournée est produite par AEG présente.

En raison d’une demande populaire écrasante, la tournée a ajouté une deuxième date au LA Coliseum le samedi 24 septembre 2022 et un troisième spectacle au Foro Sol à Mexico le mardi 4 octobre 2022.

Les billets pour les nouveaux spectacles seront mis en vente au public à 10 h, heure locale, le vendredi 28 mai. Les billets pour les spectacles originaux seront honorés aux dates reportées. Pour acheter des billets ou pour plus d’informations, rendez-vous sur rammstein.com.

RAMMSTEIN Dates de la tournée 2022:

21 août – Montréal, QC – Parc Jean-Drapeau



27 août – Minneapolis, MN – US Bank Stadium



31 août – Philadelphie, PA – Lincoln Financial Field



03 septembre – Chicago, IL – Soldier Field



06 septembre – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium



09 septembre – Foxborough, MA – Stade Gillette



17 septembre – San Antonio, Texas – Alamodome



23 septembre – Los Angeles, Californie – Los Angeles Memorial Coliseum



24 septembre – Los Angeles, Californie – Los Angeles Memorial Coliseum



01 octobre – Mexico, MX – Foro Sol



02 octobre – Mexico, MX – Foro Sol



04 octobre – Mexico, MX – Foro Sol

Il y a un an, RAMMSTEIN a reporté sa tournée des stades nord-américains en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde. Le trek a ensuite été déplacé à l’été 2021 avant d’être à nouveau reporté.

RAMMSTEINLe septième album sans titre est sorti en mai 2019 via UME/Spinefarm en Europe et Caroline Records aux États-Unis Le premier disque studio du groupe depuis 2009 «Liebe Ist Für Alle Da» a fait ses débuts au n ° 1 sur les charts d’albums dans 14 pays et a été le dixième n ° 1 du groupe en Allemagne. Le LP a été produit par Olsen Involtini avec RAMMSTEIN et a été mixé dans un studio de Santa Monica, Californie avec Rich Costey, un producteur américain qui a déjà travaillé avec MUSE, RAGE CONTRE LA MACHINE et FRANZ FERDINAND, entre autres.

L’édition du 25e anniversaire de RAMMSTEINpremier album de, “Herzeleid”, a été rendu disponible en décembre via vertige/UMe. “Herzeleid (XXV Anniversary Edition – Remasterisé)” présente la liste des titres originaux de l’album sur un seul CD, logé dans un somptueux digipak en forme de croix avec étui de luxe, et, pour la toute première fois, l’album remasterisé avec un son HD a été rendu disponible numériquement. De plus, il y avait une version 2LP avec un étui contenant deux disques en vinyle noir épais de 180 grammes avec effet d’éclaboussure bleue. Le créateur de l’œuvre originale, Dirk Rudolph, était également responsable de l’emballage “Anniversary Edition”. Les livrets contiennent également les portraits originaux du groupe réalisés par Praler. Les éditions CD et vinyle sont strictement limitées.



