Rammstein Curate Nouvelle liste de lecture Apple Music Ft. Ongles de neuf pouces et plus

Rammstein a organisé une nouvelle liste de lecture pour Apple Music avec des morceaux comme Arctic Monkeys, Thom Yorke et Nine Inch Nails.

Le groupe de métal allemand a été approché par Demna Gvasalia, le directeur artistique de la marque de mode Balenciaga, qui a commencé la série en organisant sa propre playlist contenant des chansons de Kanye West, Cardi B et Muse.

Lancée hier (14 avril), la collection de Rammstein est composée de musique basée sur leurs goûts et influences individuelles, y compris “Do I Wanna Know?” par Arctic Monkeys, «13 plages» de Lana Del Rey, «Meds» de Placebo (avec Alison Mosshart) et «Comeback Kid» de Sharon Van Etten.

La playlist contient également la propre chanson de Rammstein «Sehnsucht», qui apparaît sur le deuxième album studio du groupe du même nom (sorti en 1997).

«Les listes de lecture Balenciaga x Apple Music font partie de mes artistes musicaux préférés, chacun que j’ai personnellement sélectionné», a expliqué Demna Gvasalia à propos du projet.

La deuxième liste de lecture d’Apple Music dans la série arrive avec une ligne unisexe en édition limitée de vêtements et d’accessoires Balenciaga, qui réutilise des produits vintage inédits des précédentes tournées de Rammstein.

La collaboration a été annoncée à travers de nouvelles images de fans de Rammstein enfilant le nouvel équipement – vous pouvez voir une photo d’aperçu ci-dessus. Les fans peuvent se procurer des articles tels qu’une casquette, un sac à dos, un imperméable et un t-shirt du site officiel de Balenciaga (les prix varient entre 495 $ et 2250 $).

Rammstein révélé en février qu’ils avaient passé le verrouillage du coronavirus à enregistrer un nouvel album, «Un disque que nous n’avions pas prévu». Cela est venu après que le groupe ait été photographié dans le studio en octobre 2020.

Le claviériste Christian «Flake» Lorenz a expliqué que les thèmes du disque, qui suivra «Sans titre» en 2019, allaient de «l’expérience quotidienne» aux «événements mondiaux».

«Notre sujet est fondamentalement la folie des gens et ce n’est pas très différent à l’époque des coronavirus qu’en temps normal», a-t-il déclaré. “Donc, Donald Trump était également très présent l’année dernière, on pouvait aussi voir de nombreux traits et des gens, en général, comment ils se sont comportés en lock-out.”

Écoutez la liste de lecture Apple Music de Rammstein ici.