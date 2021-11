Rammstein présente une nouvelle musique exclusivement au commandant de la Station spatiale internationale

Rammstein a partagé une nouvelle chanson de son huitième album studio à venir… mais uniquement avec un astronaute à bord de la Station spatiale internationale.

En mars, le claviériste du groupe, Flake Lorenz, a confirmé que les superstars du metal industriel allemand avaient enregistré un nouvel album pendant le verrouillage – pas la plus grande révélation, certes, car le groupe avait déjà publié des photographies et des vidéos des studios La Fabrique à Saint-Rémy-de -Provence, France où ils ont enregistré l’album Untitled de 2019 – et le batteur Christoph ‘Doom’ Schneider a maintenant admis avoir partagé une chanson de l’album avec l’astronaute français Thomas Pesquet, qui travaille à bord de la Station spatiale internationale depuis six mois.

« L’espace appelle ! » Schneider a posté sur Instagram. « J’ai eu l’honneur de parler avec l’astronaute de l’ISS @thom_astro au nom de @rammsteinofficial. Il est l’actuel commandant de l’@iss et vit dans l’espace depuis six mois. C’était comme un rêve d’enfant devenu réalité pour moi – parler à une personne vivant dans le ciel, partager un aperçu de sa vue, réaliser à nouveau à quel point nous sommes tous petits par rapport à la profondeur de l’univers…

« Il a été le premier à écouter l’une de nos nouvelles chansons du prochain album. Il a été créé dans le ciel, ce qui est un honneur pour nous. Merci @nasa @europeanspaceagency et Thomas pour cette expérience unique.”

Bien que personne ne reprocherait à M. Pesquet cet honneur plutôt cool et unique, nous espérons que cette première diffusion du nouveau matériel de l’album huit de Rammstein pourrait être la salve d’ouverture dans les Allemands énigmatiques dévoilant de nouveaux morceaux à nous aussi, mortels attachés à la terre.

Dans d’autres nouvelles liées à Rammstein, le leader Till Lindemann a révélé les dates d’ouverture de sa tournée solo 2022 Ich Hasse Kinder (« Je déteste les enfants ») plus tôt cette semaine.

La visite d’Ich Hasse Kinde visitera:

18 janvier : Kievi Stereo Plaza, Ukraine

20 janvier : Bratislava EXPO-Aréna, Slovénie

22 janvier : Prague Tipsport Arena, République tchèque

23 janvier : Hall de glace de Tallinn Tondiraba, Estonie

26 janvier : Novossibirsk Mvk « Novosibirsk Ekspotsentr », Russie

28 janvier : Stade Adrénaline de Moscou, Russie

Et enfin, Rammstein a également commencé à publier des listes de lecture thématiques de leur musique. Les playlists ont été scientifiquement conçues pour accompagner diverses activités, avec le Fahrvergnügen ! playlist destinée aux automobilistes et au Sport Frei ! liste de lecture garantie pour rendre les entraînements de gym encore plus agréables.