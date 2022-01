Ramón Flores conclut un accord Diables Rouges Mexique LMB 2022

le vénézuélien Ramon Flores est parvenu à un accord avec le Diables Rouges du Mexique pour la saison 2022 de la Ligue mexicaine de baseball (LMB).

Fontaine

Selon l’agent Félix Olivo, Ramón Flores a conclu un accord avec les Diables rouges du Mexique pour la saison 2022 du LMB.

@ ramonflores16 conclut un accord avec @DiablosRojosMX. Beaucoup de succès avec cette nouvelle expérience, elle sera sûrement le passeport des futurs challenges ! @OLbaseballgroup – Felix Olivo (@ felixolivo12) 8 janvier 2022

L’info officielle des Diables rouges du Mexique est attendue.

Actuellement

Ramón Flores est le renfort des Cardinals de Lara dans le tournoi à la ronde de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP), où il a été le champion de la batte à égalité avec les Margarita Braves.

En LVBP, il a également joué pour les Tigres de Aragua, son équipe d’origine au Venezuela.

Grandes ligues

Entre 2015 et 2017, Ramón Flores était dans les Ligues majeures avec les Yankees de New York (2015), les Twins du Minnesota (2016) et Los Angeles de Los Angeles (2017).

Image LVBP.

