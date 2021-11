Ramon Planes demande à quitter Barcelone – rapports

Le secrétaire technique de Barcelone, Ramon Planes, aurait demandé à quitter le club et souhaite partir dès que possible.

Planes a un contrat jusqu’en 2022 mais a apparemment décidé qu’il voulait un nouveau défi loin du Camp Nou et espère qu’un accord pourra être trouvé pour qu’il parte.

Mundo Deportivo estime que le président Joan Laporta discutera de sa sortie avec Mateu Alemany et Rafa Yuste, mais exaucera probablement son souhait.

Avions est crédité d’avoir amené Ronald Araujo et Pedri à Barcelone pendant son séjour avec les géants catalans après son arrivée de Getafe.

On ne sait pas encore qui remplacera Planes s’il part, mais les noms de Jordi Cruyff et Marc Overmars ont déjà été mentionnés.

Overmars a récemment évoqué la possibilité d’un déménagement et a laissé entendre qu’il pourrait être tenté par un retour au Camp Nou.

« À un certain moment, la chose est simple : soit je continue et reste ici à l’Ajax, soit nous repartons à l’étranger en famille », a-t-il déclaré. « J’ai laissé passer ce train six fois. « Les deux [Arsenal and Barcelona] sont intéressants [options], mais je pense que ma famille choisirait l’Espagne. Nous étions très à l’aise là-bas et je pense que je choisirais Barcelone.