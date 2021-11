Ramon Terrats subira une intervention chirurgicale et rejoint la liste des victimes de Gérone

11/05/2021 à 19:19 CET

Le milieu de terrain de Gérone, Ramon Terrat, devra subir une intervention chirurgicale pour une fracture de fatigue au tibia de la jambe droite, comme le rapporte ce vendredi le club lui-même. Ainsi, la baisse de Terrats rejoint ainsi la longue liste des victimes du groupe des Michel Sanchez, qui ce lundi se rendra à Tenerife avec seulement 13 joueurs de la première équipe.

Le jeune milieu de terrain, indispensable pour le madrilène en ce début de saison, sera opéré mardi prochain par le médecin Ramon Cugat -traumatologue spécialisé dans ce type d’opérations- et « le temps libre sera établi après l’opération », comme indiqué dans le communiqué émis par l’institution catalane.

En plus des Terrats, ils sont également absents pour cause de blessure Borja García, Pol Lozano, Darío Sarmiento et scar Ureña. Cristhian Stuani, Samu Sáiz et Adrián Ortolá, sanctionné, et Arnau Martinez, convoqué pour l’équipe espagnole des moins de 19 ans, qui ne pourra pas non plus jouer à Tenerife.