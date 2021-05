Ramoncín dit que Vox “ment” quand il demande à retirer la médaille du conseil municipal de Madrid pour “justification de la violence”

MADRID, 10 mai. (EUROPA PRESS) –

Le chanteur Ramoncín a accusé Vox de “mentir” en demandant le retrait de la médaille d’or de la mairie de Madrid pour l’artiste pour “justifier la violence” contre la formation politique dans les altercations de Vallecas, puisque “c’était l’inverse” , en se prononçant «contraire» à tout acte de violence.

“Cela me met en colère qu’ils disent ça, parce qu’ils auraient pu argumenter un million de choses beaucoup plus sensées, comme ça je n’aime pas Franco, l’homophobie, le fascisme ou les franquistes. Cela aurait été génial. Mais quand ils disent ça, ils mensonge, parce que je n’ai soutenu aucune violence d’aucune sorte, je me suis prononcée contre elle », a expliqué le chanteur dans des déclarations à Europa Press.

Le porte-parole de Vox à la mairie de Madrid, Javier Ortega Smith, s’est abstenu ce lundi en séance plénière dans la reconnaissance que la Corporation livrera à Ramoncín, comprenant qu’il “justifie” les violences contre sa formation. Cette reconnaissance sera délivrée ce samedi, à San Isidro.

“Ce que j’ai dit, c’est” regardez, ce que fait Abascal semble mal descendre de matasiete pour dire pour voir ce qui se passe. “Ce qu’ils voulaient. Mais au moment où quelqu’un jette une pierre, c’est fini”, a ajouté Ramoncín.

“Je suis absolument contre le recours à la violence. Ils auraient pu chercher tant d’autres raisons, mais ils l’ont cherché et ils se sont trompés”, a conclu.