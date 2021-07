Ramos a déjà une date à revoir avec le PSG

in

04/07/21 à 19:22 CEST

Sergio Ramos a déjà trouvé sa nouvelle équipe et tout est préparé pour qu’il puisse être officialisé. Comme le rapporte Le Parisien, celui de Beds a déjà a conclu son accord avec le Paris Saint-Germain et sera footballeur parisien dans les prochains jours.

Au cours des dernières heures, toutes les parties ont rapproché leurs positions et ils ont donné leur accord à l’opération pouvoir jouer dès la saison prochaine au Parc des Princes. René, frère et représentant de Ramos, est à Paris ces derniers jours pour rencontrer les dirigeants qataris et fermer les dernières franges.

A ces informations, Footmercato ajoute que l’annonce n’est qu’une question de temps, et que l’ancien joueur madrilène aurait déjà informé certains de ses nouveaux collègues, qui étaient aussi d’anciens collègues, comme Keylor Navas, qui rejoindra la formation très prochainement.

En fait, Le défenseur central connaît déjà la date pour passer l’examen médical formel avec le club français, et ce sera la semaine prochaine. Une fois le test positif, Ramos pourra désormais être placé sous le commandement de Mauricio Pochettino, et le club pourra annoncer sa signature.

Outre celle de la centrale, l’information du journal parisien indique que le club a également fermé les arrivées de Achraf hakimi Oui Gianluigi Donnarumma, qui sera officialisé dans un court laps de temps avec Ramos.