Ramos aurait déjà avoué à certains coéquipiers sa signature au PSG

23/06/2021 à 10h25 CEST

Sergio Ramos Son sort aurait déjà été décidé après la confirmation de son départ du Real Madrid : signer pour lui PSG.

Selon la chaîne COPE, C’est ainsi que le footballeur sévillan se serait déjà avoué à l’un de ses anciens coéquipiers dans le vestiaire du Bernabéu.

Le Paris Saint-Germain, enfin, aurait accédé aux prétentions économiques de celui de Beds, et Ramos serait un joueur parisien des prochaines saisons.

Après 16 campagnes en tant que joueur madrilène, le capitaine a dit au revoir à l’équipe madrilène et, selon les informations, aurait pu laisser échapper le secret de sa nouvelle direction, en France.

Avec Pochettino A la barre, Ramos va pouvoir retrouver le niveau compétitif dans une équipe ambitieuse, et après presque une saison sans continuité. Ramos, avec de l’expérience en Ligue des champions, serait une pièce stratégique pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, dans leur grand rêve de soulever l”Orejuda’.

A Paris, Ramos rencontrerait ses anciens collègues à Madrid, Keylor Navas et ngel di Maria, et l’espagnol Sergio Rico, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Juan Bernat.

Quand la nouvelle est tombée, même Gareth Bale a plaisanté à ce sujet lors de la conférence de presse galloise : “Oui, je sais où jouera Ramos la saison prochaine… En défense !”

Si la signature de Ramos au PSG est confirmée, ce serait la deuxième incorporation gratuite après Georgino Wijnaldum, et ils sont également sur le point de fermer le gardien de but Gianluigi Donnarumma, qui a déjà passé l’examen médical.