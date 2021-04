Ramos aurait-il dû rejoindre l’Espagne en service international?

Sergio Ramos a réussi à amasser deux autres sélections au cours de la trêve internationale, le rapprochant du record de tous les temps. Ces deux casquettes provenaient d’un total de 50 minutes – signalant à la plupart que Ramos n’était pas entièrement en forme après son opération au genou. Alors qu’une semaine marquant la saison se profile pour le Real Madrid, la question a été posée: Ramos a-t-il placé son intérêt personnel au-dessus du club?

L’arrière central ne figurait pas dans le voyage du Real Madrid à Vigo avant la trêve internationale. Certains journalistes en Espagne ont suggéré que le capitaine aurait dû rester à Madrid pour se remettre complètement de sa blessure avant les affrontements décisifs avec Barcelone et Liverpool. D’un autre côté, on pourrait affirmer que l’accumulation de rythme de match avec l’Espagne l’aidera à récupérer plus rapidement.

Luis Enrique s’est entretenu avec la presse après le match et a été interrogé sur les minutes limitées de Ramos et sur les raisons pour lesquelles il était inclus dans l’équipe s’il n’était pas en forme. «Ramos est bon physiquement», a commenté Enrique. «Il vient de se faire opérer du genou et est revenu très rapidement. Je veux récompenser un joueur qui, à mon avis, mérite de battre tous les records.

S’adressant à Onda Cero, le journaliste Edu Pidal a suggéré que le Real Madrid n’était pas content que Ramos joue le premier match. « Au Real Madrid, ils pensent qu’il était précipité pour Ramos de jouer le premier match avec l’équipe nationale », a expliqué Edu Pidal.

Si Ramos est capable de revenir à un niveau élevé avant la semaine charnière du Real Madrid, alors la «polémique» sera rapidement oubliée. Si Ramos est incapable de jouer, le capitaine peut être un bouc émissaire en tant que source d’une éventuelle sortie de la Ligue des champions du Real Madrid.