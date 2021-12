Ramos de nouveau absent avec le PSG en raison d’une « fatigue musculaire »

03/12/2021 à 15h16 CET

Moins d’une semaine après ses débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain, le défenseur central espagnol Sergio Ramos Il est à nouveau absent pour raisons médicales avec le club, qui allègue une « fatigue musculaire » qui l’empêche d’être sur la liste des appelés pour le duel de championnat de demain contre Lens.

Le joueur de 35 ans, « dont la charge de travail a été adaptée en raison de la fatigue musculaire après son retour à la compétition, reprendra l’entraînement avec le groupe dimanche », indique le rapport médical du club.

Un nouveau revers pour le footballeur arrivé du Real Madrid cet été mais qui a été empêché par une série de problèmes physiques de faire ses débuts contre Saint-Etienne jusqu’à dimanche dernier.

A cause de cette fatigue, le duel contre Nice était déjà perdu mercredi dernier et il ne le sera pas non plus ce samedi contre Lens.

Ramos peut revenir dans le groupe parisien pour le match de Ligue des champions qui sera mesuré contre Bruges mardi prochain, un duel dans lequel les Français ne jouent rien, puisqu’ils ont garanti la qualification pour les huitièmes de finale et ne peuvent pas être les premiers du groupe.

L’Argentin Mauricio Pochettino il ne pourra pas non plus compter sur le Brésilien Neymar, qui se remet toujours de l’entorse qu’il a subie dimanche dernier et qui subira à nouveau des examens médicaux la semaine prochaine pour déterminer la durée de son absence, initialement évaluée à six à huit semaines.

L’Espagnol Ander Herrera, blessé lors du match contre Manchester City reprendra l’entraînement dimanche, tandis que l’Allemand Julien Draxler Il ne le fera pas avant deux ou trois semaines.