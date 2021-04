Ramos écrit une lettre aux fans du Real Madrid après avoir été blessé au mollet

Le défenseur et capitaine de l’équipe du Real Madrid, Sergio Ramos, a publié un article sur Instagram juste après que Los Blancos ait publié un rapport médical confirmant qu’il souffrait d’une blessure au mollet qui le gardera hors des deux matchs cruciaux contre Liverpool et le prochain El Clasico.

«À vrai dire, ces semaines ont été difficiles pour moi. La chirurgie est toujours une pause pour nous sur le terrain mais aussi sur le plan émotionnel. Heureusement, je me sentais bien ces derniers jours mais la malchance joue aussi un rôle dans le football, tout comme dans la vie. Hier soir, après le match, je me suis entraîné sur le terrain et j’ai ressenti une douleur au mollet gauche. Je l’ai fait tester aujourd’hui et ils ont confirmé que j’avais une blessure musculaire. Ne pas pouvoir aider l’équipe dans les prochains matchs cruciaux fait mal, mais aussi ne pas vous rendre le soutien et l’amour que vous m’avez envoyés. Je ne peux rien faire d’autre que parler franchement, travailler dur et soutenir l’équipe avec mon cœur et mon âme », a écrit Ramos.

Ramos a subi cette blessure au milieu de ses négociations avec le Real Madrid sur une prolongation de contrat, ce qui est problématique étant donné qu’il manquera une période cruciale de matchs pour Los Blancos après s’être blessé avec l’équipe nationale espagnole.