Ramos, encore absent dans le groupe PSG

11/12/2021 à 22:27 CET

.

Le défenseur central espagnol du Paris Saint-Germain Sergio Ramos revient faible dans l’appel de l’équipe à affronter, ce dimanche, Monaco en match de championnat.

Le rapport médical du club souligne que l’ancien joueur du Real Madrid, qui n’a disputé qu’un seul match avec sa nouvelle équipe, » poursuit sa préparation individuelle et collective ces prochains jours dans le but de rejoindre le groupe la semaine prochaine. »

« Espérons que l’évolution soit bonne et puisse être avec l’équipe avant la fin de l’année« , a déclaré l’entraîneur, Mauricio Pochettino, lors de la conférence de presse précédant le match.

Ramos, 35 ans, Il est arrivé au PSG l’été dernier mais une série de blessures a retardé ses débuts, qui a finalement eu lieu le 28 novembre contre Saint-Etienne.

Après ce duel, le club a assuré que le défenseur souffrait »fatigue musculaire« Ce qui l’a encore éloigné du travail d’équipe. Pochettino a estimé que le fait d’avoir joué tout le match contre Saint-Etienne n’a pas aggravé ses problèmes physiques.

« Ça faisait du bien, c’était un match où tout le deuxième et une partie du premier nous avions un joueur de plus, le niveau de demande physique était plus faible », a-t-il déclaré.

« Il n’avait pas joué depuis longtemps, il a joué un jeu compétitifMais je ne pense pas que ce soit la cause de leurs problèmes », a-t-il déclaré.

Le PSG, leader hors pair de son championnat, clôture l’année demain au Parque de los Príncipes, où il n’a pas perdu un match, mais où il compte deux nuls compétitifs.

L’entraîneur a assuré que malgré l’avantage en championnat depuis l’objectif principal du club est la Ligue des Champions n’oubliez pas ce concours. Pochettino a reconnu que, bien que les résultats soient bons, le jeu de l’équipe doit s’améliorer.

Pour le duel contre Monaco, le sélectionneur argentin a assuré que alignera une équipe similaire à celle du dernier engagement en Ligue des champions contre Brujas, même s’il ne pourra pas compter sur Nuno Mendes, victime d’une commotion cérébrale lors de ce match.

Ça ne sera pas Neymar, qui poursuit sa convalescence, ni la défense Presnel Kimpembe, souffrant de douleurs abdominales.