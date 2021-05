Ramos et Mendy rejoignent l’équipe du Real Madrid à l’entraînement, disponible contre Chelsea

Les défenseurs du Real Madrid Ferland Mendy et Sergio Ramos ont terminé la séance d’entraînement de lundi avec le reste de l’équipe et semblent prêts à affronter Chelsea lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions ce mercredi.

Leur récupération est une excellente nouvelle pour Madrid, étant donné que Varane et Carvajal rateront le match. Tout bien considéré, Nacho, Militao, Ramos et Mendy seront presque certainement la ligne défensive du Real Madrid à Stamford Bridge, avec Odriozola et Marcelo attendant leur opportunité si Ramos ou Mendy ne sont pas assez prêts à jouer et à commencer.

Le Real Madrid affronte Chelsea qui doit gagner le match ou faire match nul tout en marquant deux buts ou plus. Le nul 1-1 à l’Estadio Alfredo Di Stefano la semaine dernière n’est pas un bon résultat pour Los Blancos, mais tout peut arriver en un seul match et les hommes de Zinedine Zidane sont toujours en lice pour une place en finale de la Ligue des champions.