« Ramos ? Nous savions qu’il avait un problème »

30/10/2021 à 13:49 CEST

Après la rentrée certifiée du Paris Saint-Germain contre Lille, le directeur sportif de l’équipe parisienne s’est présenté et a laissé quelques déclarations dénonçant le traitement de la presse espagnole et française avec l’état de forme actuel de Sergio Bouquets. Léonard il était agacé et interrogé sur le footballeur espagnol, il a expliqué que « vous suivez le jeu de la presse espagnole. On savait comment il était quand il est arrivé et qu’il avait un problème », a-t-il répondu.

Leonardo a dénoncé que la presse française achètera la thèse de la presse espagnole selon laquelle le Real Madrid a choisi de ne pas renouveler le défenseur central de Camas en raison d’une blessure qui allait lui poser des problèmes au cours de la saison. Cependant, Sergio Bouquets Ce n’est pas le seul nom propre du PSG de nos jours. aussi celui de Neymar Jr, qui a touché la table pour revenir contre Lille.

« Vous avez passé une bonne nuit avec Dis Maria. Les gens pensent que nous ne savons pas ce que font les footballeurs. Qu’ils font toujours la fête. Cela ne correspond pas à la réalité. Neymar est injustement traité & rdquor;, a mis en valeur Leonardo, qui s’est réjoui de la victoire parisienne.

Un autre des noms propres est Mauricio Pochettino. Cependant, négativement. C’est le chiffre indiqué en équipe de France, qui semble avoir débuté la saison avec de nombreuses complications. « Il est l’un des meilleurs entraîneurs de la planète. On peut dire que nous ne jouons pas bien, mais pas que Mauricio il ne comprend rien ou qu’il est né hier. Nous sommes dix points au-dessus de la seconde et en voie de nous améliorer & rdquor;, a-t-il déclaré sans ambages Léonard.