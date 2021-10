Ramos perd à Indian Wells et l’Espagne manque de joueurs de tennis masculins

13/10/2021 à 04h02 CEST

. / Los Angeles

Le joueur de tennis Albert Ramos a perdu ce mardi au troisième tour d’Indian Wells contre le Géorgien Nikoloz Basilachvili, une défaite qui laisse la délégation espagnole sans représentants dans l’équipe masculine. Ramos, 48 ​​​​dans le monde, est tombé à Basilashvili, 36 au classement ATP, pour 6-4, 6-7 (2) et 2-6 en deux heures et 24 minutes. Le joueur de tennis espagnol n’a pu spécifier que 4 des 10 options de pause de service qu’il a réalisées dans le jeu, tandis que son rival a été très efficace en marquant 5 des 6 balles de pause qu’il avait. Ramos venait de battre l’Italien Lorenzo Musetti et le Canadien Felix Auger-Aliassime, ce dernier une victoire très méritante puisqu’il s’agissait de la septième tête de série d’Indian Wells et 11 mondiale.

L’autre Espagnol qui était encore en compétition, Pablo Carreño, perdu ce matin contre la Russe Karen Khachanov par 0-6 et 4-6 en une heure et 4 minutes. Carreño, douzième tête de série du tournoi et numéro 16 mondial, n’a rien pu faire face à un adversaire très solide et qui a remporté le premier set en seulement 23 minutes. Khachanov a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo, a perdu la finale contre l’Allemand Alexander Zverev et est classé 29e au classement ATP. Carreño n’avait pas eu à disputer le premier tour du tournoi du désert californien et venait de battre l’Equatorien Emilio Gómez 6-1, 6-4 lors de la deuxième traversée d’Indian Wells.

Avec ces défaites de Ramos et Carreño plus Roberto Bautista lundi contre le Britannique Cameron Norrie, les espoirs des supporters espagnols reposent à cent pour cent sur Paula Badosa. La joueuse de tennis jouera plus tard son huitième de finale contre la Tchèque Barbora Krejcikova, troisième tête de série Indian Wells et numéro cinq au classement mondial.