Ramos pourrait être absent pendant deux mois

in

10/08/2021 à 22:36 CEST

Paris, c’est Leo Messi. Toutes les lumières et tous les regards vont au nouveau ’30’ de l’équipe parisienne. Le PSG a rattrapé celui qui est déjà un ancien capitaine du Barça mais il y a quelques semaines, il a fait de même avec le capitaine du Real Madrid. Sergio Ramos est devenu un nouveau joueur pour ‘les parisiens’ mais sa condition physique est un mystère.

Celui de Camas a un plan précis depuis qu’il a débarqué dans l’équipe dirigée par Pochettino mais n’a pas pu jouer une seule minute avec le maillot du PSG. Pas en pré-saison. Ce qui semblait être un léger contre-temps sous la forme d’une blessure à la cuisse commence à être un casse-tête.

Les dernières informations suggèrent que la blessure de Ramos est plus grave qu’il n’y paraît et pourrait durer jusqu’à deux mois de plus. Il avait été confirmé qu’il ne serait pas contre Strasbourg lors du premier match au Parc des Princes mais il l’a faitVotre absence peut être prolongée de plusieurs semaines.

Un handicap sérieux car vous n’avez pas encore pu exercer au même rythme que vos pairs et vous Cela peut affecter votre processus d’adaptation avec ceux de la capitale française.