Ramos remercie les fans du Real Madrid sur ses réseaux sociaux : « Je reviendrai »

La légende du Real Madrid Sergio Ramos a officiellement quitté le club ce jeudi après un événement très émouvant au Santiago Bernabeu. Ramos a parlé aux médias pendant l’événement et a également répondu à leurs questions lors d’une conférence de presse, mais il a voulu remercier les fans et l’a fait en publiant un article sur ses réseaux sociaux.

Je n’aurais jamais pensé que ce jour viendrait, mais tout a un début et une fin.

Aujourd’hui, je dis au revoir à ma maison, mes supporters, mes coéquipiers, ce maillot pour lequel j’ai tout donné et à qui j’ai donné mon cœur et mon âme. Aujourd’hui, je dis au revoir au Real Madrid.

Je ne peux exprimer avec des mots la gratitude et la fierté que je ressens lorsque je repense à ce voyage qui a duré 16 ans.

Je repars avec 22 titres gravés dans ma mémoire sous forme d’émotions irréparables et indescriptibles.

Merci au club et à mes coéquipiers et mes entraîneurs. Et merci, surtout, à vous ; les madrilènes. Du fond du cœur, merci à tous ceux qui l’ont rendu possible et m’ont accompagné dans cette incroyable aventure.

Je ne dirai pas au revoir, je dirai juste à bientôt car je serai de retour.

#HalaMadrid

Source : Instagram de Sergio Ramos.

Ramos quitte le club après 16 ans après avoir remporté 22 titres, deuxième dans l’histoire du club juste après Paco Gento. Comme il l’a dit dans son message, il est clair qu’un joueur avec un si bel héritage sera de retour au club tôt ou tard, quel que soit son rôle.