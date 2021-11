Ramos reprendra l’entraînement avec le groupe la semaine prochaine

11/05/2021

Le à 17:07 CET

Le défenseur international espagnol du Paris Saint-Germain (PSG) Sergio Ramos reprendra son entraînement avec le groupe la semaine prochaineLe club l’a rapporté vendredi dans son rapport médical. Le joueur s’est à peine entraîné avec le reste de ses coéquipiers en raison de blessures depuis qu’il a rejoint le PSG en juillet dernier et n’a pas officiellement fait ses débuts avec le club jusqu’à présent.

Ramos est arrivé à Paris touché au soléaire gauche et quand il a semblé qu’il pouvait récupérer en septembre dernier, il a fait une rechute cela l’a encore une fois éloigné de l’entraînement et l’a conduit à faire de l’exercice seul. Début novembre, il avait programmé son retour aux séances préparatoires avec ses coéquipiers, mais là encore il s’est exercé seul après avoir ressenti son malaise. Le footballeur a joué son dernier match le 5 mai, en demi-finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea. Au PSG, ils ne font plus entièrement confiance à la reprise du défenseur, et selon le journal Le Parisien, elles n’excluent pas une résiliation du contrat.

Messi, également faible

De son côté, l’Argentin Leo Messi a travaillé ce matin à l’Ooredoo Sports City sur sa « douleur au genou » et sa « douleur aux ischio-jambiers ». L’Argentin s’est rendu cette semaine à Madrid, selon divers médias, pour soigner son inconfort au genou dans une clinique spécialisée dans les thérapies régénératives. Le ’10’ de l’albiceleste se rendra à l’appel de l’équipe nationale argentine pour les matches de qualification contre l’Uruguay et le Brésil.

Le PSG affrontera les Girondins de Bordeaux demain, samedi à partir de 21h00 lors de la treizième journée de Ligue 1. Les Parisiens ont un fléau de jusqu’à six victimes qui complète Rafinha, Kimpembe, Paredes et Verratti.