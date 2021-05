Ramos, Valverde et Vinicius s’entraînent à l’intérieur, discutable contre Séville

Le Real Madrid a repris l’entraînement ce vendredi et l’a fait sans Sergio Ramos, Valverde et Vinicius, qui se sont entraînés à l’intérieur et sont actuellement discutables pour affronter Séville dimanche. Le rapport publié sur Realmadrid.com à propos de la séance d’entraînement d’aujourd’hui ne mentionnait aucun type de blessure sur ces trois joueurs, ils pouvaient donc terminer la session de samedi et être prêts à participer à ce qui sera un match décisif pour les espoirs de titre du Real.

Le défenseur central Raphael Varane n’est pas encore prêt à jouer, donc l’entraîneur Zinedine Zidane pourrait décider de faire quelques changements dans sa ligne défensive, des joueurs comme Odriozola ou Marcelo ayant potentiellement une chance de jouer si Ramos ne peut pas y aller.

Ce ne sera pas facile pour Madrid de battre Séville, mais ils doivent trouver un moyen de le faire s’ils veulent remporter le titre de Liga 2020-2021. Barcelone accueillera l’Atletico de Madrid ce samedi et le Real Madrid mènera le tableau si l’Atletico perd des points et les hommes de Zidane s’occupent des affaires contre Séville.