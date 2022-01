Rampage et Sentinel d’Apex Legends retirés du jeu tandis que Respawn corrige l’exploit de charge infinie

Respawn a temporairement désactivé le fusil de sniper Rampage LMG et Sentinel dans Apex Legends à la suite des commentaires des fans selon lesquels un exploit dans la bataille royale rendait les deux armes injustement maîtrisées. Le skin légendaire MIL-SPEC Bangalore a également été désactivé, à la suite de problèmes répétés où le cosmétique provoquait le plantage du jeu.

L’exploit en question pour le Rampage et le Sentinel implique la façon dont les deux armes peuvent être chargées de manière unique, la première avec des grenades à thermite et la seconde avec des cellules de bouclier. Un Rampage chargé tirera plus rapidement, tandis qu’une Sentinelle chargée infligera d’immenses dégâts. L’exploit découvert a permis aux joueurs de garder les deux armes chargées indéfiniment, créant un moyen peu coûteux de décimer les ennemis tout au long d’un match.

Nous venons de sortir une mise à jour @Playapex désactivant temporairement les armes Rampage et Sentinel dans tous les modes en raison d’un exploit. La mise à jour désactive également le skin MIL-SPEC Bangalore. Il est cependant toujours achetable en magasin et sera présent une fois réparé et réactivé. – Respawn (@Respawn) 6 janvier 2022

L’exploit de charge infinie a en fait été découvert pour la première fois l’année dernière, et Respawn a mis en place un correctif pour résoudre le problème en décembre. Cependant, l’exploit a de nouveau fait surface ces dernières semaines, alors que les joueurs ont trouvé une nouvelle solution de contournement pour exploiter le Rampage et Sentinel.

Le 4 janvier, le producteur de Respawn, Josh Medina, a tweeté que l’équipe était revenue de vacances et commençait à travailler sur un correctif pour l’exploit. Le concepteur d’équilibre en direct d’Apex Legends, John Larson, a également tweeté à propos de l’exploit, laissant entendre que ceux qui l’ont utilisé pourraient se voir interdire de compte dans un proche avenir.

En attendant, Respawn a décidé de simplement supprimer le Rampage et le Sentinel du butin au sol, empêchant quiconque de pouvoir utiliser l’exploit. Les deux armes à feu sont désactivées dans tous les modes, vous ne pouvez donc pas utiliser le Rampage ou la Sentinelle dans les trios, les duos, les classés ou les arènes.

